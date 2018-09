Salvini | ' I migranti della Diciotti? Clandestini in fuga dalle leggi'

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Primo sgombero dell'era Salvini a Roma - in un palazzo occupato da rom e migranti : È in corso lo sgombero di uno stabile occupato in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. All'interno dell'edificio ci sarebbero circa un centinaio di persone, molti nordafricani. Diversi gli occupanti che hanno lasciato il palazzo prima dell'arrivo della polizia. Sul posto le forze dell'ordine con mezzi blindati e agenti in tenuta antisommossa.E' il Primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale ai ...

Migranti - è nato il dl Salvini : Era atteso da giorni. Decine di post su Facebook lo avevano annunciato. Bene, il decreto Salvini sulla sicurezza dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni al Consiglio dei ministri ma intanto gran parte del suo contenuto è già trapelato.Stretta sul permesso umanitarioPartiamo dall'inizio. Il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa rivelata dall'Adnkronos, abroga di fatto "l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno ...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Migranti - pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Migranti - cosa ha in mente Salvini : Il vicepremier e ministro dell'Interno sta preparando il decreto sull'immigrazione da presentare al Consiglio dei ministri...

Migranti - la bozza del decreto Salvini : E' in dirittura d'arrivo il decreto immigrazione voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. A quanto apprende l'AdnKronos, venerdì si dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri ...

Diciotti - Salvini sui migranti irreperibili : 'Ma non li avevo sequestrati?' : 'Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'...

MIGRANTI - Salvini : “MENO SBARCHI E PIÙ ESPULSIONI”/ Serracchiani lo attacca : “Sguinzaglia clandestini” : MIGRANTI, Matteo SALVINI: “MENO SBARCHI e più ESPULSIONI”. Il ministro dell'Interno ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair: “Proposto conferenza sull'Africa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Migranti - Salvini : “Meno sbarchi e più espulsioni”/ Incontro con Tony Blair : “Proposto conferenza sull'Africa” : Migranti, Matteo Salvini: “Meno sbarchi e più espulsioni”. Il ministro dell'Interno ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair: “Proposto conferenza sull'Africa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Napoli - affacciarsi al balcone è un rischio. Se i camorristi fossero migranti Salvini interverrebbe? : Un nuovo raid armato al rione Forcella, nel cuore antico di Napoli. Questa volta i killer in sella a due potenti scooter hanno seminato il terrore in via Vicaria Vecchia. Non accadeva da 14 anni in quella stradina. Un sacrilegio. Il gruppo di fuoco ha sparato all’impazzata. Raffiche di proiettili calibro 9 esplosi in aria che hanno centrato ad una gamba una donna, Anna Celentano di 51 anni. Era affacciata al suo balcone ed è viva per ...