Salvini - i 49 milioni li ha rubati il partito - non (solo) Bossi : Qualcuno, in difesa di Matteo Salvini e della Lega, ha detto nelle scorse ore che la sentenza del tribunale del Riesame di Genova sul sequestro preventivo dei fondi attuali e futuri del partito, è “uno dei momenti più bui della nostra democrazia”. Sorprende, ma non troppo in questo Paese di facce tostissime, che invece non si noti l’inverso: uno dei momenti più bui per il funzionamento delle nostre istituzioni avvenne proprio in quel lasso di ...

Fondi Lega - riesame accoglie ricorso della Procura sì a sequestro di 49 milioni. Salvini 'Temete l ira dei giusti' : Cronaca Fondi Lega, gli avvocati del Carroccio citano la Corte Europea. Ma Salvini voleva chiuderla di MARCO PREVE

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : “Io - massacrata per aver incontrato Ghizzoni. La Lega ruba 49 milioni e fa finta di niente” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini: "Mettetevi nei miei panni: sono stata massacrata mediaticamente due anni per aver incontrato l’amministratore deLegato di una banca. Solo per un incontro. Ora provate a immaginare cosa potrebbe accadere a me se rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli nonostante una sentenza".Continua a leggere

Fondi Lega - confermato il sequestro di 49 milioni di euro. Salvini : 'Temete l'ira dei giusti' - : MELONI , FDI, : SENTENZA INGIUSTA, PIENA SOLIDARIETÀ 'Non sarà una sentenza ingiusta a fermare l'azione politica di un partito. Se c'è qualcuno che in passato ha sbagliato e ha commesso reati ai ...

