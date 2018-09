Salvini contro i giudici e il crollo di Tesla in Borsa

Stato contro Stato : Salvini decide l'escalation dello scontro con i magistrati : "Io eletto - loro no" : "Una semplice operazione di trasparenza". Al Viminale i suoi la chiamano così. Come se fosse normale amministrazione per un ministro della Repubblica prendere un avviso di garanzia e trasformarlo in un trofeo da esibire su Facebook. Raccontano che quando nel pomeriggio i carabinieri si sono presentati al ministero con la busta della procura di Palermo, Matteo Salvini non ha avuto dubbi. Già era furioso per gli attacchi di ...

I magistrati contro Salvini : “Lesa la nostra indipendenza - stravolge la Costituzione” : Il Consiglio superiore della magistratura con il suo vicepresidente, Giovanni Legnini, e l'Associazione nazionale magistrati rispondono al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo accusano di aver proferito parole che "rappresentano uno stravolgimento dei principi costituzionali". Legnini parla di espressioni "lesive del prestigio e dell’indipendenza" della magistratura.Continua a leggere

Renzi contro Salvini : “Aberrante pensare che chi sta al governo può violare la legge” : Matteo Renzi attacca Matteo Salvini dopo la notizia dell'indagine a suo carico e le accuse rivolte dal ministro dell'Interno alla magistratura: "Le dichiarazioni del ministro dell’interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima ma l’idea che chi è stato eletto parlamentare o siede al governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante".Continua a leggere

Matteo Salvini e i giudici contro la Lega - Renato Farina : perché Sergio Mattarella tace? : Ma anche le idee più fantastiche ed entusiasmanti camminano, in questo mondo carnale, non sulle ali degli angeli ma grazie alla logistica. Senza intendenza, rifornimenti, carri, cavalli, cucine da ...

Migranti - Salvini indagato per sequestro di persona. Scontro nel governo : Il ministro dell'Interno apre la busta inviata dalla Procura in diretta Facebook. "Grazie ai magistrati, mi date solo più forza". Bonafede: "Non ci faccia tornare a II Repubblica" Migranti, Salvini: "...

Matteo Salvini contro i magistrati - il ministro grillino Alfonso Bonafede durissimo : 'Fuori dal tempo' : Le parole di Matteo Salvini contro il Tribunale di Palermo hanno irritato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , grillino. Si apre così un fronte di polemica interno al governo tra Lega e M5s .

Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : il ministro esplode contro i magistrati : Durante il live si è lanciato in un duro attacco contro quei ' pochissimi giudici che si proclamano di sinistra e in base a questa loro cultura politica e partitica emettono sentenze '. Il ministro ...

Fondi Lega - Salvini contro la magistratura : "Cercano di metterci i bastoni fra le ruote" : A poche ore dalla sentenza del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei Fondi alla Lega, il leader del partito Matteo Salvini è tornato a parlare della vicenda, ribadendo che secondo lui si tratta di un processo politico, come aveva già affermato più volte nel corso degli ultimi mesi.I giudici e i magistrati, secondo Salvini, starebbero cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla Lega:È chiaro che cercano di metterci i bastoni ...

Salvini indagato - Bonafede contro il ministro : “Non ci faccia tornare alla seconda Repubblica” : Non sono piaciute al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, contro la magistratura e i giudici che lo hanno indagato per il caso della nave Diciotti: "Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella seconda Repubblica".Continua a leggere

Salvini indagato si scaglia contro i pm'Volete fermarmi. Io eletto - voi no' : Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook la busta arrivatagli dal Tribunale di Palermo con l'avviso di indagini a suo carico per la vicenda del divieto di sbarco alla nave Diciotti . L'imputazione ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere

Martina : da Salvini parole eversive contro Stato e Costituzione : Roma, 7 set., askanews, - Le frasi di Matteo Salvini contro la magistratura sono 'gravissime ed eversive', secondo il segretario Pd Maurizio Martina. 'Le parole che il ministro dell'Interno continua a ...

Magistratura Democratica contro Salvini : "Toni eversivi e intimidatori sulla sentenza sui fondi della Lega" : Magistratura Democratica contro Matteo Salvini a proposito del sequestro dei fondi della Lega e giudica "intimidatori" i toni usati dal ministro verso le toghe. "Non siamo di fronte alla valutazione critica di provvedimenti e di iniziative giudiziarie che in uno stato di diritto è legittima ed essenziale, ma ad affermazioni inaccettabili, che evidenziano toni e contenuti intimidatori - affermano in una nota Mariarosaria Guglielmi, ...

Fondi Lega - Magistratura Democratica contro Matteo Salvini : “Toni intimidatori e inaccettabili - è eversivo” : La corrente dem delle toghe, Magistratura Democratica, attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha definito il procedimento per il sequestro dei Fondi della Lega "un processo politico": "L'accusa alla Magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute Democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza rispetto all'esercizio delle ...