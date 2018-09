Salute | più sonnolenza durante la giornata | maggior rischio di Alzheimer?

Glifosato ancora più pericoloso per la Salute/ Avvocato americano contro la Ue dopo il caso Monsanto : Glifosato ancora più pericoloso per la salute: nuovo allarme sull'erbicida. Ultime notizie. Avvocato americano contro la Ue dopo il caso della Monsanto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:15:00 GMT)

Salute - esperti : i decongestionanti non vanno usati per più di una settimana e mai contemporaneamente in entrambe le narici : “Le malattie che coinvolgono il naso, riniti, sinusiti, poliposi, ecc. ecc., sono spesso relegate a disturbi minori, mentre in realtà la qualità di vita del paziente con sintomatologia nasale non è buona: la cattiva respirazione impedisce di dormire bene con conseguenti ridotte prestazioni scolastiche e lavorative o di fare attività fisica“: lo ha dichiarato Massimo Landi, presidente AICNA, Accademia Italiana di Citologia ...

In Africa si vive più a lungo e in buona Salute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la Salute : Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la salute, quelli che emettono il maggior numero di onde elettromagnetiche che incidono in particolare sulla testa degli utilizzatori. Il valore dell’emissione è definito dal SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico, è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per ...

L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE : QUALI VANTAGGI AVREMMO?/ Ultime notizie : risparmi - più Salute e meno incidenti : L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE dopo sommossa popolare. Ultime notizie: stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Gli smartphone più dannosi per la Salute : Xiaomi e OnePlus in vetta alla classifica : Anche lo smartphone può essere considerato dannoso per la salute. Lo dice l'Organizzazione Mondiale per la Sanità che ha incluso le radiazioni emesse dai telefoni cellulari tra le possibili cause che possono dare origine a effetti cancerogeni. La questione è stata dibattuta da diverse angolazioni, e ancora oggi la comunità scientifica internazionale sembra divisa sulla questione. Oggi sembra essere giunti ad una visione definitiva, nonostante ...

Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la Salute : Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la salute, quelli che emettono il maggior numero di onde elettromagnetiche che incidono in particolare sulla testa degli utilizzatori. Il valore dell’emissione è definito dal SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico, è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per ...

Salute : ecco la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

Salute - studio : chi dorme poco è più solo e isolato : Secondo ricercatori della University of California Berkeley, dormire poco e male ci fa sentire più soli e ci allontana dalla vita sociale: è stato studiato un gruppo di 18 persone in due “modalità” diametralmente opposte, dopo una buona notte di riposo e dopo una notte di sonno interrotto. Ai volontari – spiega il Guardian – è stato proposto un videoclip di persone che si avvicinavano verso di loro, e gli è stato chiesto ...

Salute : fare colazione fa bruciare più carboidrati durante l’attività sportiva : Uno studio dell’Università di Bath, che ha coordinato un lavoro a cui hanno partecipato anche gli atenei di Birmingham, Newcastle e Stirling, ha confermato quanto la colazione faccia bene alla Salute: secondo quanto emerso, mangiare al mattino fa bruciare più carboidrati durante l’attività fisica e accelera il metabolismo del pasto successivo. I risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Physiology: Endocrinology ...

Salute : gli uomini si fidano di più del dottore se è della stessa etnia : L’empatia tra medico e paziente potrebbe essere influenzata dalla provenienza etnica. Secondo uno studio dell’Università di Berkeley, gli uomini di colore si fidano di più del dottore se il camice bianco è afroamericano. La ricerca è stata pubblicata dal ‘National bureau of Economic research’. Gli uomini afroamericani hanno tassi più alti di morte prematura rispetto a qualsiasi altro gruppo etnico degli Stati Uniti. La ...

Salute : ecco perché le donne soffrono più di mal di testa rispetto agli uomini : Un nuovo studio svela un potenziale meccanismo che causa il mal di testa e che potrebbe spiegare perché le donne soffrono di emicrania più degli uomini. Lo studio, pubblicato in Frontiers in Molecular Biosciences, suggerisce che gli ormoni sessuali influenzano le cellule intorno al nervo trigemino e i vasi sanguigni collegati alla testa, con gli estrogeni (ai loro livelli più alti nelle donne in età riproduttiva) che sono particolarmente ...

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

I giornali di oggi / L'Italia che cambia per decreto : più disoccupazione e meno Salute : ... ecco il quadro che dipinge sul Corriere della Sera , a pagina 9, Valentina Santarpia: Un consigliere del Movimento 5 Stelle che sostiene che la politica venga prima della scienza. Un infettivologo ...