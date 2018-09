Salute | il fumo aumenta il rischio di demenza e Alzheimer

Salute : fumo e alcol danneggiano le arterie già a 17 anni : Ricercatori hanno studiato i dati riguardanti 1.266 giovani in riferimento al periodo 2004-2008, raccolti nell’ambito dell’Avon Longitudinal Study of Parents and Children, che ha classificato la Salute di 14.500 famiglie nell’area di Bristol. Gli esperti hanno coperto che le arterie degli adolescenti che fumano e bevono alcolici sono già danneggiate all’età di 17 anni. I partecipanti allo studio hanno descritto le loro ...

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l'interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. 'Quando ...

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l'interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. "Quando ...

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l'interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. "Quando ...

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Placare con un ‘profumo‘ – di basilico, rosmarino, menta o bergamotto – la voglia di cibo quando si è a dieta. Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l’interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. “Quando serve ridurre la sensazione di appetito ci vengono in soccorso, in particolare, gli oli essenziali di ...

Salute : fumo passivo da bimbi aumenta rischio malattie polmonari : Una ricerca, pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine, condotta dall’American Cancer Society, ha scoperto che se i genitori fumano aumenta per i più piccoli il rischio di morire per gravi malattie polmonari da adulti. E’ possibile che il fumo passivo nell’infanzia, hanno spiegato gli esperti, “aggiunga ogni anno sette morti su 100mila adulti non fumatori“. I ricercatori hanno studiato 70.900 ...

Salute : l’esposizione al fumo passivo durante l’infanzia aumenta il rischio di morire per malattie polmonari in età adulta : È noto che il fumo passivo abbia effetti avversi sui polmoni e sul sistema vascolare sia nei bambini che negli adulti, ma non si sa se l’esposizione in età infantile sia associata alla mortalità in età adulta. Per esplorare l’argomento, gli epidemiologi dell’American Cancer Society hanno esaminato le associazioni dell’esposizione al fumo passivo sia in età infantile che adulta con la morte per cardiopatia ischemica, ictus, malattia polmonare ...

Salute : il fumo passivo sui bambini aumenta il loro rischio di artrite in età adulta : Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Rheumatology, indica che essere esposti al fumo passivo in tenera età potrebbe aumentare il rischio di sviluppare l’artrite in età adulta. L’artrite reumatoide è una malattia complessa che può essere sviluppata da agenti ambientali che interagiscono con fattori genetici. Il ruolo della genetica nella predisposizione a questa patologia è ben riconosciuto. Esistono oltre 100 tipi di artrite, ma quella ...

'Nuoce alla Salute' - gratta e vinci come il fumo : 'La strada del proibizionismo intrapresa conclude il presidente nazionale della Fit non avrà alcun effetto positivo sulla salute pubblica, ma anzi creerà danni inarrestabili all'economia del Paese. È ...

"Nuoce alla Salute" - gratta e vinci come il fumo : gratta & vinci come il fumo di sigaretta , "nuoce alla salute". A dirlo è il decreto Dignità appena approvato alla Camera e ora in attesa del passaggio al Senato. Studiata come una delle misure ...