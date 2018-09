Salute | esperto | un bimbo su 4 è affetto da un difetto visivo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 settembre 2018) Un bambino su 4 ha un problemache può interferire con l’attenzione, la capacità di lettura, l’apprendimento e lo sport, e nel nostro Paese circa il 30% dei genitori non segue le raccomandazioni e non porta il bambino dall’oculista intorno ai 3 anni: lo rende noto Luciano Quaranta, specialista in Oftalmologia e Responsabile del Centro per il Glaucoma degli Spedali Civili di Brescia. “Sono molti i bambini che convivono con un disturbo della visione: in eta’ prescolare vede male un bambino su 20 mentre dopo i 6 anni il problema balza a 1 su 4, la miopia ad esempio, che interessa il 25 per cento della popolazione, insorge tra i 12 e i 14 anni. L’ipermetropia invece e’ diffusa tra i piccolissimi mentre a 17 anni interessa lo 0,5 per cento dei ragazzi. Gli screening visivi proposti nelle scuole possono non essere sufficienti e indurre un falso ...