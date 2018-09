Salute e igiene | gli asciugamani a getto d’aria una vera e propria “culla” di batteri

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 settembre 2018) Secondo una ricerca internazionale pubblicata sul “Journal of Hospital Infection” glid’aria presenti nei bagni pubblici sono una“culla” dipericolosi: i dispositivi si accendono facendo passare le mani all’interno senza toccare le pareti, ma spesso le persone non si lavano bene le mani e ciò fa disperdere nell’ambiente diverse tipologie di, come ad esempio l’Escherichia coli. I ricercatori hanno esaminato i servizi igienici di diversi bagni in ospedali inglesi, francesi e italiani, misurando ogni giorno per 12 settimane i livelli di contaminazioneca: quando erano in funzione glid’aria, le quantità di Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ed entero, erano più alte, e si è anche accertato il rischio di contagio se si tocca per sbaglio la ...