Ronaldo | buona la quarta | il Sassuolo è avvisato

Niente gol di Ronaldo - ma buona la prima della Juve all’Allianz : Lazio battuta 2-0 : La rima è in “ic”, ma alla Juve va bene così. Nell’attesa messianica del primo gol di Cristiano Ronaldo , ci pensano Pjanic e Mandzukic (un gol per tempo: entrambi al 30’) a battere la Lazio nella prima sfida di campionato allo Stadium. I campioni d’Italia rischiano meno rispetto al debutto di sette giorni fa a Verona, due gol presi contro il Chievo...

Juventus - squadra a riposo ma Cristiano Ronaldo lavora in palestra : 'Buona domenica' : Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo documenta su Instagram, ...