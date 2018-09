Roma | statua Giuseppe Garibaldi colpita da un fulmine Video ultime notizie | crolla parte

Roma - danni a basamento statua Garibaldi : 12.05 Sono crollati alcuni pezzi del basamento del cavallo della statua in onore di Giuseppe Garibaldi, al Gianicolo. A rendersene conto per prime alcune pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, intervenute su segnalazione di un cittadino. L'area del cedimento è stata transennata ed interdetta al transito per motivi di sicurezza. A danneggiare la statua potrebbe essere stato un fulmine. Nella notte a Roma c'è stato un forte temporale.