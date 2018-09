Roma | sospese 5 maestre di un asilo all' Eur | ' Bimbi picchiati e chiusi al buio'

Roma - choc in asilo all'Eur : 'Bimbi picchiati e chiusi al buio'. Sospese 5 maestre : Scoperto ennesimo asilo degli orrori. Cinque maestre sono state Sospese per maltrattamenti ai bambini. 'Maestra cattiva, mi dà le botte'. Così i bambini di un comunale nella zona del Torrino, a Roma , ...

Roma - schiaffi e insulti pesantissimi ai bambini. Cinque maestre sospese da un asilo dell’Eur : Tirate di capelli, schiaffi e insulti pesantissimi : “Hai la stessa faccia di cazzo di tua mamma”. Cinque maestre dell’ asilo Papero Giallo di via del Fiume Giallo – zona Eur, a Roma – sono state sospese dopo che nelle registrazioni audio-video in possesso degli investigatori sono state viste maltrattare i bambini loro affidati, la classe dei “medi”, di età compresa tra i 19 e i 32 mesi, con continue ...

