Roma | sgombero via Costi | Raggi “minaccia per salute” Circolare Salvini | ex occupanti

Roma : in palazzo via Carlo Felice inquilini si preparano a sgombero : Roma – “L’importante e’ non rimanere a dormire per strada”. Lo ripete piu’ volte Adam (nome di fantasia) mentre allaccia la cintura del passeggino alla figlia di due anni, che sta – uscendo insieme alla mamma e all’altro fratellino di 4. Poi rientra e sale le scale del palazzo di via Carlo Felice 69, a due passi dalla Basilica di San Giovanni, a Roma. L’immobile di proprieta’ di ...

A Roma il primo sgombero dell'era Salvini : 40 identificati 'Occuperemo di nuovo' : di Paolo Chiriatti e Alessia Marani primo sgombero dell'era Salvini a Roma, in via Raffaele Costi a Tor Cervara , zona Est. Senza rivolte o resistenze. Il blitz dei reparti mobili di polizia di Stato, ...

Sgombero Roma - la lettera degli occupanti a cui la Raggi non ha mai risposto : Pubblichiamo la lettera che un anno fa gli occupanti dello stabile in via Costi a Roma, oggi sgomberato dalle forze dell'ordine, scrissero alla sindaca Virgina Raggi. lettera a cui la sindaca non ha mai risposto.Roma, 11/09/2017Alla Sindaca di Roma, Virginia RaggiSiamo le famiglie italiane e rumene, gli anziani ed i rifugiati che abitano in via Raffaele Costi, in un palazzo occupato nell'estrema periferia di Roma.Da più di quattro anni, ...

Roma - al via il primo sgombero dell'era Salvini : Ha avuto inizio verso le 8 del mattino il primo sgombero di un immobile occupato a Roma, in applicazione della nuova direttiva voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si tratta di uno stabile in via Raffaele Costi, zona Tor Cervara, dove abitano abusivamente circa 120 persone, perlopiù africani. Una trentina sono rom.Ben 40 sono state identificate e la loro posizione è al momento al vaglio dell'ufficio immigrazione. La questuta di Roma ...

Primo sgombero dell'era Salvini a Roma - in un palazzo occupato da rom e migranti : È in corso lo sgombero di uno stabile occupato in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. All'interno dell'edificio ci sarebbero circa un centinaio di persone, molti nordafricani. Diversi gli occupanti che hanno lasciato il palazzo prima dell'arrivo della polizia. Sul posto le forze dell'ordine con mezzi blindati e agenti in tenuta antisommossa.E' il Primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale ai ...

