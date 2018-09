Roma Microchip days | secondo appuntamento fino a domani

Roma : Al via la giornata mondiale del microchip gratuito : Roma – Dopo il successo riscosso dall’iniziativa estiva, promossa dall’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale, che ha registrato il tutto esaurito e la microchip patura gratuita di circa 500 animali, Roma Capitale in collaborazione con la Onlus Animalinsieme ripete l’operazione con l’evento “ giornata del microchip gratuito ”. Fino a sabato 8 settembre sara’ possibile effettuare ...

Roma : ‘Microchip day’ - 4 giorni di applicazioni gratuite per cani : Roma – Prende il via oggi ‘Microchip days’, un evento che prosegue la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale ‘Un amico non si abbandona’ che quest’anno ha avuto come testimonial d’eccezione Michele Zarrillo. Da oggi fino a venerdi’ 10 agosto ci si potra’ recare presso il canile rifugio Muratella o presso l’ambulatorio dell’associazione Asta per ...