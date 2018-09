Roma Due giornate con i perché della natura

ContRomano sulla Nettunense si schianta contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Roma : retata antidroga a Prima Porta e Formello - due arresti : Roma – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, unitamente alle unita’ cinofile, hanno eseguito un servizio a largo raggio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’ hanno Portato all’arresto di 2 persone, un cittadino italiano di 40 anni ed un cittadino albanese di 25 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri ...

Sport - al via tra due settimane in Emilia Romagna le Olimpiadi under 14 : 4 settembre 2018 Nessun commento Al via la summer school: "Innovation, Insitutional Change and Intellectual Property Rights" 4 settembre 2018 Nessun commento "Prefetto, dimissioni': a Bologna il sit-...

Vaccini. Conferma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

'Abbiamo dirottato l'autobus' : lo 'scherzo' di due ragazzi su un bus Atac a Roma : 'Abbiamo dirottato l'autobus!'. I due ragazzi sghignazzano, hanno sui 20 anni di età: per fortuna non sono attentatori o chissà quali criminali e quello che hanno portato in scena è quella che, solo ...

Roma : due ragazzi si perdono nei boschi di Monte Gennaro - ritrovati : Due ragazzi, di 24 e 19 anni, si sono persi ieri pomeriggio durante una passeggiata nei boschi di Monte Gennaro, a Marcellina, vicino Roma. Durante l’escursione i due giovani hanno perso il sentiero e hanno contattato il 112: sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina e il Soccorso alpino. I due ragazzi sono stati ritrovati dopo circa 3 ore in buone condizioni di salute. L'articolo Roma: due ragazzi si perdono nei boschi di Monte ...

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

Roma - ancora bagni a Fontana di Trevi - due uomini bloccati mentre cercavano di tuffarsi : Hanno cercato di entrare nella vasca della Fontana di Trevi. Ma stanotte le due persone, un italiano di 34 anni e un coetaneo peruviano, sono stati bloccati da una pattuglia della polizia Locale, I ...

Roma - carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto ...

Roma - carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto...

Settantenne investita due volte a Roma - giallo sull’agguato : La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. L’auto, rubata a marzo, è stata bruciata vicino al luogo dell’investimento. Si indaga sulle conoscenze della donna, un’immobiliarista con il marito, dal quale si è separata da poco

LIVE Milan-Roma - cronaca e risultato in tempo reale 1-1 : il Var annulla due gol : risultato LIVE Milan-Roma 1-1 85′ – Corner Milan e palla per Suso, che tenta la conclusione di sinistro dal limite dell’area. Olsen non si fa sorprendere e, seppur con qualche difficoltà, riesce a cavarsela. 83′ – Ultimo cambio per Gattuso, che decide di giocarsela con due punte in questo finale di gara. Entra Cutrone al posto di Jack Bonaventura. 81′ – Esordio in rossonero per Samu Castillejo. Lo ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Sorteggio a due facce per l'Italia Juve-Roma ok - Inter-Napoli no : Domenico Latagliata CR7 contro lo United che è stato suo. La Roma nel girone del Real Madrid campione in carica. Il Napoli contro Buffon e il Psg, l'Inter chiamata a guardare in faccia Messi. In ...