Roma | Diciotti | 16 migranti rilasciati da Digos Al centro Baobab soccorse negli anni

Fermati e poi rilasciati 16 migranti della Diciotti a Roma | : In 17 sono stati accompagnati all'Ufficio immigrazione di Roma per essere identificati. Di questi, 16 eritrei erano a bordo della nave sbarcata a Catania. Salvini: "Altro che 'scheletrini che scappano ...

Roma - rilasciati i 16 migranti della Diciotti/ Msf vs Polizia : “violati diritti”. Salvini - “sono clandestini” : Roma , Polizia cerca i migranti della Diciotti fuggiti da Rocca di Papa: "prelevati 16 ragazzi. Li abbiamo accolti nel nostro campo nei giorni scorsi", ammette il centro Baobab(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Roma - il blitz della polizia al Baobab : “Cercano i migranti della Diciotti”. L’anticipazione di Piazzapulita : La troupe di Piazzapulita , con la giornalista Micaela Farrocco, ha filmato il momento del blitz della polizia al Centro Baobab di Roma . Gli agenti hanno individuato e accompagnato all’Ufficio immigrazione di Roma 17 migranti , che erano in fila per esser visitati dallo staff sanitario di Medici senza frontiere. La polizia ha confermato di essere alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti. Nel video un’anticipazione della ...

Roma - prelevati 16 migranti : "Cercano quelli della Diciotti" : Nelle stesse ore in cui le autorità eseguivano lo sgombero di un edificio occupato alle porte di Roma, un gruppo di agenti della Digos si è recato nel presidio dell'associazione Baobab di piazzale Maslax, dove un gruppo di migranti era in coda per poter essere visitato dallo staff sanitario di Medici Senza Frontiere, e ha prelevato 16 giovani migranti.A denunciare l'accaduto è stato proprio lo staff di Baobab, secondo i quali gli agenti ...