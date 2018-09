Roma | crolla parte del monumento di Garibaldi al Gianicolo | «Colpito da un fulmine»

Roma - statua Giuseppe Garibaldi colpita da un fulmine/ Video ultime notizie - crolla parte del basamento : Roma, statua Giuseppe Garibaldi colpita da un fulmine. Video ultime notizie, crolla parte del basamento, fortunatamente non si sono verificati feriti ne gravi danni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Roma - esplosione nella villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...

Roma - crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere : Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere Ecco le impressionanti immagini del tetto crollato della chiesa… L'articolo Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere proviene da Essere-Informati.it.

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Chiesa crollata a Roma : pioggia in arrivo - è corsa contro il tempo : I vigili del fuoco stanno predisponendo una copertura per proteggere le opere d'arte e continuare in sicurezza la rimozione delle macerie. Si indaga per disastro colposo -

Chiesa crollata - il pm di Roma indaga per disastro colposo : La Procura di Roma indaga per disastro colposo in relazione al crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, a pochi passi dal Campidoglio. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, che dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere d'arte presenti nella struttura ha disposto il sequestro dell'intera area. La Procura disporrà una consulenza tecnica per ...

Roma : Crolla il tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : Roma – Crollo al Foro Romano. E’ Crollato il tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel rione Campitelli, sopra il Carcere Mamertino. E’ stata subito transennata la zona e sono arrivati i Vigili del Fuoco. Non ci sono feriti. Il parroco avrebbe riferito ai Carabinieri del comando Piazza Venezia, intervenuti sul posto, che la Chiesa era chiusa al momento dell’incidente. Gravi i danni alla struttura, la volta è quasi ...