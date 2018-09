Roma | contromano sulla Nettunense | donna muore sul colpo | il marito poche ore dopo

Travolto da un'auto contRomano - Luca muore a 30 anni mentre andava a lavoro : Dramma sulla Statale Nola-Villa Literno, nel comune di Casal di Principe , Caserta , , dove un ragazzo di 30 anni , Luca Diana , è morto dopo che la sua auto è stata travolta da un'altra vettura che ...

ContRomano sulla Nettunense si schianta contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Anziano sbaglia strada e finisce contRomano in Valassina : un ferito lieve sulla Statale 36 : A ottantasette anni ha percorso contromano 50 metri di Valassina provocando un incidente fortunatamente con lievi conseguenze per l'unico ferito, un trentenne di Milano, che qualche minuto dopo le 14 ...

[L'analisi] La politica vaticana contRomano : così i diplomatici sono diventati avvocati per i poveri : Nelle parole e gesti del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato, si riassume il senso e il buon senso della politica vaticana oggi. Un argomento che interessa in maniera singolare e varia quanti ...

Usa - contRomano in autostrada a 160 km/h : noto Youtuber uccide se stesso - una mamma e la figlia di 12 anni : Trevor Heitmann , giovane Youtuber di 18 anni , noto come McSkillet , è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un'autostrada della California . Il ragazzo, il cui ...

Wrong Way Alert : la tecnologia Ford contro la guida contRomano : Per aiutare a prevenire il peggior incubo di ogni guidatore, a bordo della Nuova Focus Ford ha introdotto la tecnologia Wrong Way Alert. Gli incidenti che avvengono tra vetture in contromano, soprattutto in autostrada, sono quelli che, con più probabilità, possono produrre lesioni gravi e decessi rispetto ad altre collisioni. Il sistema di avviso di marcia […] L'articolo Wrong Way Alert: la tecnologia Ford contro la guida contromano ...

Roma - condizionatori sui passeggini : il trasloco di due rom contRomano sulla tangenziale : Due rom, forse marito e moglie, sospresi a trasportare con dei passeggeni condizionatori in vai Somalia, da lì sono arrivati a piedi a Ponte delle Valli sulla Tanzenziale, contormano, senza che ...

Guida contRomano - ecco il sistema Ford che aiuta a non sbagliare corsia : L’incubo ricorrente di chi si mette alla Guida, soprattutto in autostrada? Imboccare una corsia contromano. Soprattutto perché le conseguenze di un’azione del genere sono da non augurarsi mai: la maggior parte degli incidenti tra veicoli contromano comportano infatti ferimenti con lesioni gravi e vittime, in numero più alto rispetto ad altri tipo di sinistri. I motivi per cui si sbaglia sono diversi. Dalla stanchezza di chi è al ...