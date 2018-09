Roma | botte e minacce ai bambini dell' asilo | sospese 5 maestre

Lazio-Spal - botte e sprangate dopo l’amichevole a Belluno. Perquisiti trenta ultras a Roma e Ferrara : Nelle immagini, gli scontri tra ultras della Lazio e della Spal in occasione dell’amichevole Lazio-Spal, disputata ad Auronzo di Cadore il 28 luglio 2018. Gli agenti della Digos di Roma hanno eseguito decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno, nei confronti di 9 appartenenti al gruppo ultras laziale degli “Irriducibili“. Altre perquisizioni sono state eseguite dalla Digos di Ferrara nei ...

Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio : scossa M 3.1 a Rocca di Botte/ Ultime notizie - sisma tra Roma e L’Aquila : Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio: scossa M 3.1 a Rocca di Botte, vibrazioni avvertite tra le provincie di Roma e L'Aquila. Ultime notizie e scosse in tempo reale: M 4.8 in Bosnia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Crazy Rich Asians in testa al botteghino - così il Romanticismo asiatico conquista l'America : Non c'è un supereroe mascherato e neppure uno squalo assassino, in testa al box office americano di fine estate arriva una commedia-favola con all cast e regista asiatici. Crazy Rich Asians era già un ...

Trevi : alla luce una domus Romana e una bottega artigiana : Dalla terra è stata portata alla luce una domus romana e una bottega artigiana. Le indagini conoscitive sono state curate dall’associazione culturale Umbria Archeologica su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali, in accordo con l’Università di Perugia e con la Soprintendenza ai beni archeologici dell’Umbria con la dottoressa Maria Laura Manca (ispettrice di zona), sotto la direzione scientifica della ...