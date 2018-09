Roma Bando per il punto ristoro di largo Labia

Bando Periferie - Battista a Roma per blindare i 18 milioni - : ... come Campobasso, erano già pronte a decollare con progetti concreti che trasformeranno il volto del capoluogo rilanciando l'economia locale. Il Comune di Campobasso si è messo già al lavoro per ...

Campobasso - bando per le periferie : Battista domani a Roma : ... come Campobasso, erano già pronte a decollare con progetti concreti che trasformeranno il volto del capoluogo rilanciando l'economia locale. Redazione ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

Roma. Rimozione veicoli : bando per servizio tramite piattaforma web : Roma Capitale ha pubblicato il nuovo bando per l’affidamento del servizio Rimozione veicoli, che dovrà essere svolto tramite una piattaforma

Roma : Assessorato Patrimonio - bando aperto per reperimento alloggi per i Sassat : Possibile partecipare anche con singoli immobili, priorità al ‘rent to buy’ Roma – È aperto l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale finalizzato al reperimento di alloggi da destinare al servizio di assistenza alloggiativa temporanea Sassat. La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12 del 21 settembre. Il bando rientra nel percorso di dismissione ...

Roma - frigo - materassi - divani abbandonati : ferma in Comune la stangata anti-ingombranti : divani, frigoriferi e materassi sono un 'evergreen'. In estate poi spuntano ventilatori rotti, vecchi condizionatori e quello che proviene dai garage svuotati durante le ferie. L'inciviltà non va in ...

Arioli (V Municipio) : “Tornati dalle vacanze troviamo Roma abbandonata al degrado” : Roma – “Sono rientrato da poco a Roma dopo una breve pausa estiva ed ho trovato una Città completamente abbandonata -il comunicato di Luca Arioli, Politico Municipale è molto chiaro e non consente interpretazioni- tornato dalle vacanze ho trovato la Città di Roma nel degrado più totale, con immondizia ovunque, odore irrespirabile di urina dappertutto, aumento di furti negli appartamenti, scippi triplicati ai danni degli ...

Romagnano degrado e abbandono all'area Zen - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Romagnano degrado e abbandono ...

Terremoto di magnitudo 5.1 in Molise. Altre scosse fino a 4.5 : la gente abbandona le case. Paura anche a Roma e Napoli : Roma - Una forte scossa di Terremoto ha colpito alle 20 e19 il Molise ed è stata avvertita in tutto il Centro-Sud. L'Ingv ha indica una magnitudo di 5.1. L'epicentro a...

Stop fondi Bando Periferie. Confindustria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

Roma - il Comune progetta musica e film al cimitero Verano. Ma lo lascia nell’abbandono : “Svolgere eventi musicali e potenziare le proiezioni cinematografiche al Verano potrebbe promuovere la conoscenza del luogo e dare una opportunità a Romani e turisti di vivere il cimitero anche in maniera diversa, come avviene già in altre città europee e italiane”. Eleonora Guadagno, presidente grillina della commissione Cultura del Campidoglio, ha avuto davvero una bella idea per il cimitero di Roma. Non l’unico, ma certo quello più ...

Roma : Vigili salvano gattini abbandonati al Camping River : Roma – Hanno cercato la mamma per giorni, e ora sono appese a un filo le speranze di sopravvivenza di tre gattini raccolti da una pattuglia del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della Polizia locale di Roma Capitale in uno spiazzo vicino al Camping River. Gli agenti hanno deciso di tentare il tutto per tutto e, con l’ausilio di volontari dell’Enpa, si stanno prendendo cura di loro e stanno provvedendo allo svezzamento ...

Roma dice no all’abbandono degli animali : microchip gratis fino al 10 agosto : microchip Days fino al 10 agosto con intere dedicate alla microchippatura gratuita di cani e gatti. Parte dunque un’ulteriore iniziativa

Roma : Prova a rubare 50 Kg di rame da azienda abbandonata - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 22enne romeno che stava rubando 50 kg di rame. Transitando in via della Maglianella, lungo il perimetro di uno stabile, ex sede di un’attivita’ commerciale, ormai fallita, all’interno della quale era ancora installato un impianto elettrico di notevole estensione, i Carabinieri hanno notato una porta sul retro aperta e hanno sentito dei rumori ...

Bando del Comune di Roma per educatori di asili nido : Per gli educatori di asili nido agosto è il mese della pubblicazione dei bandi di concorso dei comuni. La scorsa settimana avevamo notiziato i nostri lettori circa i bandi attivi nelle regioni del centro nord Italia. Le opportunità di lavoro rivolte agli educatori di asili nido si riferivano tanto alla formazione di graduatorie dalle quali […] L'articolo Bando del Comune di Roma per educatori di asili nido proviene da Scuolainforma.