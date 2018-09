Roma | apre il cantiere degli Horrea Agrippiana al Palatino

Roma - Di Francesco riapre il suo laboratorio : Lavoro e basta. Di Francesco, anche se con la rosa dimezzata per la partenza di 13 nazionali, tiene aperto il suo laboratorio. Nessuna pausa, dopo i 2 giorni di riposi concessi alla squadra.

Canili Roma Capitale. Massaro : “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci” : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale convocata per esaminare l’attuale situazione dei Canili comunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo Massaro, Dirigente di Forza Italia Roma – che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad ...

Juventus : apre il primo store bianconero a Roma : Ha aperto oggi il primo Juventus store a Roma, in centro città. Il negozio che vende tutti i prodotti ufficiali del club bianconero si trova in via Nazionale 54a-55. A celebrare l’inaugurazione, mercoledì prossimo ci sarà l’ex attaccante David Trezeguet, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo. Nella stessa via Nazionale, numero 195, si trova uno dei tanti Roma store nella Capitale.L'articolo ...

Juventus - a Roma apre il primo store bianconero : Roma - Nel giorno della seconda trasferta bianconera della stagione è stato ufficialmente aperto il primo Juventus store della capitale. L'iniziativa è nata per avvicinare al mondo dei campioni d'Italia i tantissimi tifosi del centro e sud della penisola. Per la prima volta verrà infatti replicato il modello degli store presenti a Torino, in modo da poter vivere a pieno l'...

Roma : Riapre l’Auditorium : Roma – Il 3 settembre Riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 settembre riprendono le molteplici attività della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Si riparte con il primo appuntamento di Jammin’, la rassegna musicale giunta alla sua XVI edizione, che dedica 5 appuntamenti (5,6,7,25 e 26 settembre) ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, ma anche con ospiti ...

Roma e Inter - la sfida si sposta dal campo a Twitter : l'addio di Strootman apre la guerra tra i due club : Inter - Roma , una sfida all'ultimo tweet. Nella giornata di ieri, martedì 28 agosto, è andata in scena su Twitter una divertente battaglia a colpi di meme. A innescare la miccia è stato un video ...

Calendario Serie A terza giornata - orari partite e programmazione tv : apre Milan-Roma : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2018-2019: oggi passeremo in rassegna le partite della terza giornata che si aprira' il prossimo venerdì 31 agosto con l'anticipo tra Milan e Roma. Le altre partite del prossimo turno, invece, sono in programma tra sabato 1 e domenica 2 settembre e potranno essere viste in diretta su Dazn e sui canali di Sky [VIDEO]. Tutte le partite della 3^ giornata di Serie A: il Napoli affronta ...

Roma : lunedì 27 agosto 2018 riapre il centro estivo del Bioparco : lunedì 27 agosto riapre i battenti il centro estivo del Bioparco che resterà attivo fino al 14 settembre. Il centro è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30 (inclusi pranzo e merenda del pomeriggio) e si rivolge ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività ...

Roma : si apre una voragine in strada a Monteverde : Si è aperta un’altra voragine in strada a Roma. La profonda buca è stata notata dagli abitanti del quartiere Monteverde oggi poco prima delle 16. Per questo è stata chiusa, nel tratto iniziale, “via Fonteiana fra via di Donna Olimpia e via Abate Ugone”, twitta Luceverde Roma, il servizio di infomobilità di Aci. Sul posto, per la messa in sicurezza, la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Deviata la linea 871 ...

Calciomercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...