Roma | al via il primo sgombero | si parte da Tor Sapienza

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...

Roma - via al primo sgombero dell'era Salvini : tensione a Tor Cervara : Tutto pronto per il primo sgombero dell'era Salvini a Roma . La polizia locale è schierata in via Raffaele Costi a Tor Cervara , zona Est, in attesa del reparto mobile della polizia di Stato per ...

Roma. Partiti i lavori per la nuova rotatoria su via Cassia : Hanno preso il via i lavori per la nuova rotatoria su via Cassia, in prossimità del civico 1280 in zona

Sul pullman con gli operai dell'ex Breda : il viaggio della speranza verso Roma : Come in gita Ridono e scherzano in un'atmosfera goliardica un po' da gita scolastica, gli 87 dipendenti che sono partiti alle 7.15 con due pullman dal centro commerciale Meraville di Bologna. L'...

Si accoltella in via Roma : 32enne in ospedale LE FOTO : Si accoltella e cerca di uccidersi Erano circa le 11.15 di stamani, giovedì 6 settembre, quando un uomo di 32 anni ha dato in escandescenze e ha iniziato a ferirsi con un coltello nella zona del ...

Roma : Al via la giornata mondiale del microchip gratuito : Roma – Dopo il successo riscosso dall’iniziativa estiva, promossa dall’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale, che ha registrato il tutto esaurito e la microchippatura gratuita di circa 500 animali, Roma Capitale in collaborazione con la Onlus Animalinsieme ripete l’operazione con l’evento “giornata del microchip gratuito”. Fino a sabato 8 settembre sara’ possibile effettuare ...

Ecopass Roma - via la delibera. Pd : “Sconfitta follia” - ma Raggi : “Ritirata per avere contribuito dell’opposizione” : Il Movimento 5 Stelle a Roma si spacca sul cosiddetto “Ecopass” e ritira una delibera annunciata dai mesi. Fra ieri e oggi l’Assemblea Capitolina avrebbe dovuto approvare le linee guida – dunque non un provvedimento specifico – sulla congestion charge immaginata dall’assessora alla Mobilità, Linda Meleo, e in particolare dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, per l’anello ferroviario di Roma, a riproporre parzialmente ciò che ...

Roma : aprile 2019 al via lavori nuovo ponte della Scafa : Roma – Il lavori per il nuovo ponte della Scafa si apriranno ad aprile 2019. Dureranno 15 mesi e se tutto fila liscio si concluderanno nella seconda meta’ del 2020. È quanto fatto sapere dai tecnici del Simu nel corso dell’odierna seduta della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, riunita per esaminare proprio la situazione del ponte della Scafa. Mentre si contano i giorni per la riapertura totale dell’attuale ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Marco Mazzocchi a Blogo : "Tensioni con il direttore Romagnoli - per questo sono andato via da Rai Sport" (VIDEO) : "In questo momento la sfida dirigenziale mi affascina molto e non vivo il fatto di perdere la fama del video come un problema, anzi non me ne frega niente. Farò il vicedirettore seriamente senza pensare all’eventuale ritorno in televisione, che francamente non mi interessa proprio". Così parlava a giugno 2016 Marco Mazzocchi ai microfoni di Blogo, pochi giorni dopo la sua nomina a vice direttore di Rai Sport. A poco più di due anni di ...

Roma - incendio Metro A : stazioni chiuse/ Ultime notizie - caos Termini : le fermate - da San Giovanni a Ottaviano : Roma, Metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:41:00 GMT)