Rohingya | Corte dell' Aja si dichiara competente a procedere

La Corte penale internazionale si è dichiarata competente per indagare sulla deportazione dei Rohingya : I giudici della Corte penale internazionale, l'ICC, un tribunale per crimini internazionali che ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi, hanno fatto sapere di poter esercitare la loro competenza riguardo «la presunta deportazione del popolo rohingya», minoranza etnica di religione musulmana