Roberto Andò | Una commedia beffarda per svelare i misteri italiani

news.cinecitta

: #UnaStoriaSenzaNome è il nuovo film di Roberto Andò, nella Selezione Ufficiale – Fuori Concorso di #Venezia75. Con… - 01Distribution : #UnaStoriaSenzaNome è il nuovo film di Roberto Andò, nella Selezione Ufficiale – Fuori Concorso di #Venezia75. Con… - toni_fontana : RT @silvia_cocca: @GassmanGassmann Venezia75 Alessandro Gassmann Roberto Andó Micaela Ramazzotti è Renato Carpentieri Una storia senza n… - toni_fontana : RT @01Distribution: #UnaStoriaSenzaNome è il nuovo film di Roberto Andò, nella Selezione Ufficiale – Fuori Concorso di #Venezia75. Con #Mic… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Piuttosto per il cineasta è la politica a non avere più parole da dire, ripiegando in un balbettio senza senso. "L'Italia è in un momento di, intesa come unione di tragico e ridicolo. I ...