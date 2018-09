Ritorna il cinema al Censer

Sergio Rubini Ritorna al cinema con “Il bene mio” il nuovo film di Pippo Mezzapesa : “Il bene mio è tutto ciò per cui si vive, combatte e resiste. L’amore, l’incanto del ricordo, la memoria come seme per il domani. Il bene privato e collettivo. Il titolo del film racchiude tutto questo – racconta il regista Pippo Mezzapesa del suo secondo lungometraggio, Il bene mio, che viene presentato, mercoledì 5 settembre, come Evento Speciale alle Giornate degli Autori. Il film, una produzione Altre Storie con Rai cinema, prodotto da ...