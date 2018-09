Risparmiatori truffati | emendamento al Milleproroghe | “Rimborsi rapidi del 30% facendo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 settembre 2018) Un rimborso versato direttamente dalla Consob, che si finanzia con i contributi dei soggetti vigilati. E’ la procedura prevista per i risarcimenti aidanneggiati dalle crisi bancarie da unal decretoapprovato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Potranno rivolgersi all’authority per ottenere un ristoro “nella misura del 30% e con il limite massimo di 100mila euro” coloro che sono “già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie” nonché ai“i cui ricorsi già presentati saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dal citato Arbitro”. L’istanza può essere presentata a Consob “entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto “al fine ...