Ripescaggi Serie B | il Collegio di Garanzia ha chiesto il ritorno a 22 squadre | decisione

Ripescaggi Serie B - al via l’udienza : 19 o 22 squadre? : Il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà oggi in merito alla composizione del campionato di Serie B che potrebbe passare da 19 a 22 squadre partecipanti E’ iniziata al Salone d’Onore del Coni la maxi-udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sui ricorsi riguardanti il calcio. Al vaglio dell’organismo presieduto da Franco Frattini i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la ...

Ripescaggi Serie B - tutti gli scenari squadra per squadra : Il Collegio di garanzia del Con i oggi potrebbe decidere di riportare la Serie B a 22 squadre, annullando le modifiche proposte dalla Lega di B e firmate dal Commissario federale Fabbricini a metà ...

Ripescaggi Serie B : Sportitalia rivela le tre squadre favorite per tornare in cadetteria : Il campionato di Serie B è stato uno dei tormentoni estivi irrisolti. In molti si sono chiesti, e si stanno ancora chiedendo, come andrà a finire il contenzioso. La Lega, attraverso una prova di forza, aveva dato mandato a procedere per stilare i calendari delle gare prevedendo un torneo a 19 squadre. Nonostante il campionato sia cominciato già da diverse giornate, nessuno scommetteva sul fatto che la situazione sarebbe stata definitiva. Le ...

Ripescaggi Serie B - cosa potrebbe succedere oggi : Dalle 12 in poi si deciderà il futuro della Serie B. Infatti oggi il Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato a decidere su tutte le questioni bollenti dell'estate più calda della Serie B. Nel pomeriggio infatti il Collegio, che si riunirà a Sezioni Unite, quindi il presidente Frattini e ...

Ripescaggi Serie B - oggi il giorno decisivo : il campionato a 22 e la “soluzione” per il calendario : Ripescaggi Serie B, oggi il collegio di garanzia del Coni si esprimerà in merito al campionato cadetto che potrebbe dunque tornare a 22 squadre Ripescaggi Serie B, oggi è una giornata chiave per definire una volta per tutte la composizione del campionato cadetto. Assurdo tutto ciò se si pensa che in realtà sono state già giocate due giornate di campionato, ma tant’è, ancora la giustizia sta facendo il suo corso. Come detto, collegio ...

Ripescaggi Serie B/ Campionato a 19 o 22? Siena - Novara - Catania - Ternana - Pro Vercelli sperano : verdetto oggi : Ripescaggi Serie B, Campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto è atteso per oggi da parte del Collegio di Garanzia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Serie C - oggi la decisione del CONI sui Ripescaggi : Catania e Novara le favorite : ...si augurano di non dover più assistere a tali messe in scena causate dalla assoluta inadeguatezza di un sistema desueto e non all'altezza di un movimento che vuole tornare ad essere leader nel mondo.

Ripescaggi Serie B - respinto il ricorso dell’Entella : Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato, in data 20 agosto u.s., da parte della Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), pubblicata, nel solo dispositivo, il 9 agosto 2018, con il C.U. n. 00/CFA (2018/2019), che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i ...

Ripescaggi Serie B - Gravina tuona : “i campionati non inizieranno l’1 settembre” : Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha parlato delle note vicende relative ai Ripescaggi in Serie B Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ribadisce la propria posizione in merito ai campionati di Serie B e Lega Pro appunto. Parlando a ‘La Nazione’, Gravina ha sottolineato l’impossibilità di iniziare i campionati l’1 settembre, data l’incertezza in merito ai Ripescaggi. “Rischiamo il caos. ...

Ripescaggi Serie B - l’Entella chiede la riammissione : Ripescaggi Serie B – “Egregi Signori, facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, considerata la recente modifica dell’Art.50, comma 3 delle NOIF che recita: -“Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può ...

Serie B : la Ternana crede nel Ripescaggio - il comunicato : ... ai fini della possibile integrazione degli organici' rimane in vigore fino alla decisione nel merito che il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite assumerà il 7 settembre 2018. E' stato ...

Ripescaggi Serie B - la Ternana ci crede : il comunicato del club : Ripescaggi Serie B – “La Ternana Calcio S.p.A. tramite i difensori Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasiano comunica che in relazione al ricorso presentato in data 14 agosto 2018 al Collegio di Garanzia dello Sport avente ad oggetto l’annullamento dei Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario N. 47-48-49 del 13 agosto 2017 oltre al calendario del campionato di Serie B è stato appena ...

Ternana - nuovo ricorso per il Ripescaggio in Serie B : Lo fa sapere il Collegio di Garanzia dello Sport che ha reso noto di aver ricevuto il ricorso dal club umbro che chiede, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere assunte ...

Serie B - pioggia di ricorsi contro la chiusura dei Ripescaggi : caos totale a pochi giorni dal via! : Pro Vercelli e Ternana continuano la crociata contro il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B Pro Vercelli e Ternana alzano i toni dopo il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B. I due club si sono appellati al Collegio di Garanzia dello Sport, sottoponendo all’organo un ricorso contro la decisione di proseguire con un campionato a 19 squadre. La Ternana chiede “in via cautelare, di sospendere, ...