Renzo Piano | Il mio ponte per Genova dovrà durare 1000 anni

huffingtonpost

: 'I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario'. Renzo Piano ci sta illus… - GiovanniToti : 'I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario'. Renzo Piano ci sta illus… - RaiNews : Ecco il progetto di Renzo Piano per il viadotto di Genova: 'Deve essere d'acciaio e durare mille anni' ?… - RaiNews : Alla presentazione del progetto di Renzo Piano per il nuovo viadotto, l'ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) "Il miodovràmille, e non è una battuta". Dopo aver regalato alla Regione Liguria il progetto di unche dovrà sostituire il viadotto Morandi, crollato il 14 agosto causando la morte di 43 persone,spiega come dovrà essere la struttura che ha immaginato per: "Dev'essere d'acciaio, perché l'acciaio regge. Unnon deve crollare, non è possibile che accada".L'architetto genovese ha più volte dichiarato "dal terribile 14 agosto non ho pensato ad altro" e il progetto è un regalo per la sua città, oltre che un omaggio alle vittime del crollo. Nell'opera, spiega durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, ci sarà: "Il cordoglio, che è molto più profondo dell'elaborazione di un lutto e diventa qualcosa di più, un'essenza della città e ...