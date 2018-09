Reddito di cittadinanza | si parte da 500 euro | il governo a caccia delle

Salvini : 'Lavoro ai giovani - stop alla legge Fornero e spazio al Reddito di cittadinanza' : Si cominciano a delineare le intenzioni del governo Lega-M5S intorno alla manovra economica. Dopo il vertice di ieri avvenuto al Viminale tra Salvini, Di Maio e il premier Conte, la linea della Lega è chiara. 'Smantellare la Fornero. Sì al reddito di cittadinanza' Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei colleghi del M5S, non sono specializzato nel campo altrui, anche se posso assicurarvi che nella manovra ci sara', dato che il Paese lo ...

Manovra - "10 mld per Reddito di cittadinanza" Ipotesi flat tax progressiva fino a 2 aliquote : E' questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la cifra su cui si è trovato l'accordo dopo un vertice di maggioranza sulla Manovra. Allo studio anche quota 100 per le pensioni e un percorso di avvicinamento graduale alla flat tax. L'obiettivo è ridurre di anno in anno l'entità delle aliquote

Nella manovra economica da 30 miliardi salvo il Reddito di cittadinanza : Comincia a delinearsi la manovra economica che potrebbe superare i 30 miliardi. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra abbia ceduto ai desiderata dei partiti della maggioranza che hanno bisogno di mantenere le promesse elettori. Ci sarà infatti il reddito di cittadinanza, cavallo di ...

Manovra - dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza e tre aliquote per far partire la 'flat tax' : Sulle coperture, il ministro dell'Economia avrebbe trovato 2 miliardi e mezzo assorbendo una parte del reddito di inclusione targato pd. Le altre - oltre ai fondi europei - sarebbero quelle ...

Riforma pensioni e LdiB2019 - Governo al lavoro su Q100 e Reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 6 settembre 2018 vedono il Governo al lavoro sull'inserimento dei nuovi provvedimenti di Riforma all'interno della nuova legge di bilancio. Si parla in particolare di superamento della legge Fornero e di avvio del reddito di cittadinanza, due misure che però potrebbero partire inizialmente nel 2019 ed essere portate ad effettivo compimento nel corso della legislatura. Nel frattempo emergono però nuove ...

Pensioni - si taglia subito Reddito di cittadinanza e flat tax sono solo micro : È il male minore dal punto di vista politico. Ma la soluzione al rebus bilancio, così come l'hanno pensata governo e maggioranza, piacerà poco ai pensionati senza dare certezze sulle coperture.Ieri il primo vero vertice sulla legge, con il premier Conte e i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.--Luigi Di Maio si è convinto ...

Manovra - si inizia da pensioni e Reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Reddito di Cittadinanza - quanti soldi sta cercando il governo : L'esecutivo a caccia di 15 miliardi euro per finanziare il sussidio contro la povertà voluto dal Movimento 5 Stelle

Manovra - ci saranno Reddito di cittadinanza e flat tax. Conte : crescita e conti in ordine : Il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles promette Salvini, 'se vogliamo governare a lungo non possiamo far saltare i conti'. Confermato smantellamento della legge Fornero -