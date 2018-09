Realtà Virtuale | vendite di visori a picco nonostante il 5G - Key4biz

Realtà Virtuale : il mercato a un punto di svolta - : La recente partnership di HTC con Dave & Busters e la collaborazione di Oculus con le scuole di tutto il mondo hanno dimostrato come sia possibile educare e stimolare gli utenti a utilizzare la ...

Realtà Virtuale e startup : il nuovo sogno americano negli scatti di Laura Morton : Grazie a questa foto, e una serie di scatti simili dedicati al mondo della tecnologia a San Francisco, Laura Morton ha vinto la diciottesima edizione del Canon Female Photojournalist Award del 2018, ...

Migranti - tra empatia e Realtà virtuale : Alcuni meccanismi psicologici mettono alla prova le nostre capacità di aiutare chi è in difficoltà. Medici senza frontiere si affida alla tecnologia

Rosewood/ Anticipazioni : “Realtà Virtuale e omicidi reali” - “Soldi - sesso e vendetta” e “La balena bianca” : Rosewood, ecco le Anticipazioni della seconda stagione verso il finale, titoli e trame:“Realtà virtuale e omicidi reali”, “Soldi, sesso e vendetta” e “La balena bianca”.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:59:00 GMT)

Il cervello riconosce la mano artificiale / Da Pisa tecnica con Realtà Virtuale che cambierà la vita a molti : Il cervello riconosce la mano artificiale, da Pisa arriva una nuova tecnica con la realtà virtuale che potrebbe cambiare in meglio la vita di molte persone. Test su due pazienti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:29:00 GMT)

Secondo Asobo Studio PS5 e la prossima Xbox integreranno meglio la Realtà Virtuale e la tecnologia Ray Tracing : PS4 e Xbox One, con le loro versioni "mid gen", PS4 Pro e Xbox One X, hanno davanti ancora qualche anno, ma già da un po' di tempo giocatori e addetti ai lavori si stanno interrogando sulle prossime console targate Sony e Microsoft, PS5 e Xbox "Scarlet".Cosa dobbiamo attenderci dalle nuove macchine? Al momento non si può dare una risposta ufficiale a questo quesito, ma le aspettative degli sviluppatori possono comunque risultare molto ...

Perché Resident Evil 2 non supporterà la Realtà virtuale : Resident Evil 2 non supporterà la realtà virtuale, diversamente da quanto era stato intuito lo scorso mese di giugno durante l’ultimo E3 di Los Angeles. Per gli sviluppatori infatti il gioco non si sposa bene con la VR. Nonostante tutto cresce sempre di più l’attesa dei fan di Resident Evil 2 per l’uscita del remake, in programma per gennaio 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Solo lo scorso mese di giugno gli appassionati del gioco avevano pensato ...

Niente supporto per la Realtà Virtuale nel remake di Resident Evil 2 : I fan dello storico Resident Evil 2 sono in trepidante attesa del ritorno di uno dei capitoli più amati della famosa saga horror, che tornerà anche in una splendida Collector's Edition, ma i giocatori ora si stanno chiedendo se, dopo quanto accaduto con l'apprezzato Resident Evil 7, sarà introdotta nel remake la VR.Ebbene, chi si aspettava la realtà virtuale per il "nuovo" Resident Evil 2 rimarrà deluso. Infatti, come riporta Daily Star UK, i ...

La Realtà Virtuale per guarire dalle vertigini : Potevano scegliere quanti piani salire e se intraprendere una serie di attività che nel mondo reale li avrebbero gettati nel panico: attraversare una passerella sgangherata, salvare il gatto o ...

Salute & Tecnologia : la paura del vuoto si vince “tuffandosi” nella Realtà virtuale : La paura del vuoto, dell’altezza, si potrebbe sconfiggere per mezzo della realtà virtuale immersiva: lo ha rilevato uno studio condotto da Daniel Freeman della University of Oxford e pubblicato su “The Lancet Psychiatry”. La ricerca ha coinvolto 100 pazienti con diagnosi clinica di fobia dell’altezza: 49 dei partecipanti dovevano partecipare a 6 sessioni (30 minuti l’una) nell’arco di 2 settimane di ...

Coredo - autismo : stanza multisensoriale con Realtà Virtuale e giochi interattivi : Coredo. Un «tuffo» in realtà virtuali e giochi interattivi, una sinestesia di immagini, colori, suoni e profumi per stimolare l'attività fisica e cognitiva di ognuno. Il training quotidiano ...

Il nuovo Waterfront di Porto Cervo punta sulla Realtà virtuale : È stato inagurato lo scorso venerdì a Porto Cervo, in Sardegna, il nuovo Waterfront, una passeggiata nella zona del porticciolo della celebre località della Costa Smeralda che è anche un luxury temporary store, dove un palinsesto di intrattenimento e contenuti costruiti ad hoc terranno compagnia a residenti e turisti per tutta l’estate. Waterfront Costa Smeralda, disegnato dall’architetto Gio Pagani e realizzato da Filmmaster Events, per ...

HoloSuit - la tuta per la Realtà Virtuale come quella di Ready Player One : Da novembre chi è stanco dei soliti visori per la realtà virtuale e dei loro limitati controller a forma di manico avrà finalmente un’alternativa futuribile a disposizione: si tratta di HoloSuit, una tuta zeppa di sensori e attuatori che ha appena raggiunto il suo obbiettivo di finanziamento su Kickstarter, pensata per immergere chi la usa in ambienti virtuali in grado di reagire ai movimenti e restituire sensazioni fisiche in ...