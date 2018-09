Rai | Conte | spero si possa recuperare presidenza Foa

Cave di Travertino - sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli opeRai lo contestano : va via scortato dalla polizia : Tensione altissima a Guidonia, vicino Roma, dove un gruppo di oltre cento operai delle vicine Cave di Travertino nei giorni scorsi ha dato l’assalto al sindaco pentastellato Michel Barbet, sfuggito al linciaggio solo grazie all’ausilio delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La “colpa” di Barbet sarebbe quella di aver negato la proroga alle 12 aziende estrattive che danno lavoro a oltre 2mila persone. Un comparto industriale antico ...

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va via scortata. Gli opeRai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbRaio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole per Raikkonen : Vettel incontentabile - sarà duello rosso! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:52:00 GMT)

F1 – La gioia contenuta di Raikkonen - l’amaro in bocca di Vettel e la ‘resa’ di Hamilton : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Monza : Kimi Raikkonen in pole position a Monza, seguito da Vettel e Hamilton: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

F1 Gp Belgio – Vettel sorride a metà : “Raikkonen più contento di me per le Fp2. Power unit? Sono fiducioso” : Sebastian Vettel sorride a metà dopo il 5° posto nelle Fp2 del Gp di Belgio: il pilota della Ferrari resta comunque fiducioso in vista della gara di Spa Terminate le Fp2 sul circuito di Spa (Gp di Belgio), Sebastian Vettel ha visto ‘trasformarsi’ il primo posto delle Fp1 del mattino nella quinta posizione del pomeriggio. Intervistato nel post Fp2, ai microfoni di Sky Sport il pilota tedesco ha potuto sorridere solo a metà: ...

I contenuti in Rai contano meno della politica. Aldo Grasso a tutto campo : Roma. Per Aldo Grasso, critico televisivo d’Italia, la prima domanda è tranchant: c’è ancora vita a viale Mazzini? “No”, la stringata risposta. Dal suo buen retiro estivo a Dogliani, nel cuore delle Langhe, Grasso guarda la tv, con un occhio alla vigna. “M’impongo la ricetta delle medicine: quel tan

PRaiano contestati abusi anche all'hotel Piccolo Sant'Andrea dei Sartori - ospite qui anche Luigi De Magistris : Il veneziano Odino Sartori, qui ha realizzato quella che è una delle strutture alberghiere più imponenti del territorio con eventi extra lusso dove sono ospiti eccellenti del mondo della politica fra ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'Marcello Foa profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Rai - CONTE : “FOA ADEGUATO PER PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Conte : Foa adeguato a presiedere Rai ma eviteremo forzature : Roma, 8 ago., askanews, - Marcello Foa è una figura 'adeguata' a presiedere la Rai ma il governo eviterà 'forzature'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a ...

Rai - Conte : “Foa adeguato a presidenza. Stallo? Valuteremo - partiti si parlino - no forzature” : Dopo le parole di Roberto Fico sullo stallo Rai e il nodo Foa, con l’invito per “un nuovo voto, perché serve un presidente a tutti gli effetti”, è ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cercare una mediazione: “Quella di Marcello Foa la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Una persona assolutamente adeguata per la presidenza della Rai“. Eppure, dopo la ...

Rai : Conte - Foa assolutamente adeguato : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Quella di Marcello Foa "la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto". "Ritengo sia una persona assolutamente adeguata" per la ...

Rai - il retroscena : Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini : Il premier Giuseppe Conte è in pressing su Matteo Salvini perché vuole convincerlo a mollare la presa si Marcello Foa. Per tutto il pomeriggio di lunedì 6 agosto era rimbalzata l'indiscrezione che ...