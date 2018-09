Raggi | per anni stabile via Costi minaccia per salute persone

Montagna : 3 persone disperse sul Gran Sasso - Raggiunte nella notte : Concluse intorno alle 4 di mattina, nella zona tra Prato Selva e Intermesoli (Teramo), le operazioni di soccorso di tre giovani, due belgi e un francese, dispersi sul Gran Sasso dalla serata di ieri, mentre cercavano di raggiungere il Rifugio del Monte (chiuso in questo periodo). I tre si sono persi sul sentiero: sono stati rintracciati da vigili del fuoco e soccorso alpino, nei pressi di Colle Abetone, a quota 1.800 metri di altezza. I ...

Volley - Mondiali 2018 : le 7 sorelle ai Raggi X - tutte le favorite per la vittoria. Dalla Russia all’Italia - dal Brasile agli USA : Julio Velasco le ha già rinominate le 7 sorelle, ricordando la Serie A di fine anni ’90. Sono semplicemente le 7 squadre favorite ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre: Brasile, Francia, Italia, Polonia, Russia, Serbia, USA (in rigoroso ordine alfabetico). Tra queste Nazionali dovrebbero nascondersi i Campioni del Mondo considerando anche la particolare formula che dovrebbe ...

Ritrovato Valerio : sta bene - scappato dalle Dolomiti in bici per Raggiungere la Puglia e il mare : Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso famigliari, amici e tante persone nei giorni scorsi, per fortuna terminata con un bel lieto fine. Stiamo parlando della storia di Valerio, 13 anni, il...

Ecopass Roma - via la delibera. Pd : “Sconfitta follia” - ma Raggi : “Ritirata per avere contribuito dell’opposizione” : Il Movimento 5 Stelle a Roma si spacca sul cosiddetto “Ecopass” e ritira una delibera annunciata dai mesi. Fra ieri e oggi l’Assemblea Capitolina avrebbe dovuto approvare le linee guida – dunque non un provvedimento specifico – sulla congestion charge immaginata dall’assessora alla Mobilità, Linda Meleo, e in particolare dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, per l’anello ferroviario di Roma, a riproporre parzialmente ciò che ...

Raggi : 600 conducenti agenti in più - per autisti e passeggeri maggior sicurezza : Roma – “Autobus piu’ sicuri per autisti e passeggeri. Lo scorso maggio con Atac abbiamo chiesto alla Regione Lazio la qualifica ad agente amministrativo per 3.600 conducenti. Oggi, finalmente, e’ arrivata la nomina dei primi 600 autisti, il passo successivo e’ l’estensione della qualifica anche agli altri 3mila in modo tale che autisti e personale dell’Atac possono diventare a tutti gli effetti dei veri ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Nations League 2019 : la Polonia ai Raggi X. Si riparte ancora da Lewandowski per cancellare il Mondiale : La Polonia, prima avversaria dell’Italia nella nuova Nations League, riparte ancora una volta da Robert Lewandowski. Il neo ct Jerzy Brzeczek ha ricostruito la squadra intorno all’uomo simbolo di una nazionale che vuole riscattarsi dopo un Mondiale partito con grandi speranze e chiuso davvero malamente. La Polonia era volata in Russia con tanta voglia di stupire e con l’obiettivo di puntare ad un piazzamento importante ed ...

Baseball - Super 6 2018 : i convocati dell’Italia ai Raggi X : L’11 settembre la nazionale italiana di Baseball si radunerà all’Acqua Acetosa per preparare l’importantissimo Super6, in programma dal 18 al 24 Settembre in Olanda, durante il quale affronterà gli altri cinque paesi più forti d’Europa (Germania, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Olanda). Il manager Gilberto Gerali ha convocato ben 26 giocatori, anche se per avere il roster definitivo bisognerà attendere il 14 Settembre. ...

Percorso Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 : il tracciato ai Raggi X e l’altimetria. Salite a ripetizione - strappo finale al 28%… : Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck, in Austria. Da oltre un anno si discute di un Percorso (finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare un tracciato altrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo ...

Libia - Onu : Raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

Tripoli - Raggiunto accordo per cessate il fuoco. Palazzo Chigi : "Lavoriamo per la conferenza in Italia" : Dopo giorni di ferro e fuoco, dove Tripoli è stata completamente piegata, l'Onu annuncia che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. L'accordo, quindi, è stato raggiunto sotto ...

