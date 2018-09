Ragazza anoressica morta dopo il rifiuto al trasferimento fuori regione La Asl

repubblica

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sulla questione dei costi che, secondo la famiglia, avrebbe ostacolato il via libera l’azienda sanitaria precisa: “Noi possiamo spendere massimo 210 euro al giorno per il ricovero in quel tipo di strutture e quel centro ne richiedeva 279”