Quel samurai obiettore di coscienza | uno Tsukamoto da Leone

(Di venerdì 7 settembre 2018) In questa Mostra latita il frizzo polemico, c'è poco gusto, più o meno a tutti piacciono gli stessi film, più o meno tutti vorrebbero Coppa Volpi Willem Dafoe- Van Gogh e - una a scelta- le tre attrici Rachel Weisz- Emma Stone- Olivia Colman del film di Lanthimos, "The Favourite".Tanto per ritrovarmi in splendida solitudine- che nelle maggioranze ti senti un numero, e neanche primo- faccio scongiuri perché ild'argento per la regia vada al giapponese Shinyae al suo "Zan"("Killing"), ultimo film del concorso, largamente disertato dai critici ( era il giorno di Martone, e gli stranieri stanno migrando verso Toronto). La sala semivuota ha finalmente permesso a studenti e appassionati senza livrea (li del negletto Pass Verde, con cui non 'passi' mai) di abbandonarsi a una 'ola'da brividi per un autore di culto del 'new horror'e il suo nuovo ...