Quei tiranti non reggono I messaggi dei tecnici di Autostrade

ilgiornale

: Genova, ecco i 20 indagati per il ponte. Gli sms: «Quei tiranti non reggono più» - Corriere : Genova, ecco i 20 indagati per il ponte. Gli sms: «Quei tiranti non reggono più» - N36volpe1973 : News: Genova, ecco i 20 indagati per il ponte Morandi Gli sms: «Quei tiranti non reggono più»… - N36volpe1973 : News: Genova, ecco i 20 indagati per il ponte Morandi Gli sms: «Quei tiranti non reggono più» -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La procura di Genova, che indaga sul crollo del ponte Morandi, ha acquisito agli atti le conversazioni via chat tra idi. Materiale molto importante che permetterà di fare luce su quanto si sapeva già ed è stato fatto (o non fatto) prima della terribile disgrazia, costata la vita a 43 persone. Il quadro che emerge a chiare lettere è questo: chi si occupava della sicurezza era consapevole dei rischi dei. In alcuniritrovati dagli uomini della Guardia di finanza si legge: "Non". Purtroppo, però, a fronte di questa consapevolezza, non si è fatto nulla per evitare il peggio. O si è aspettato troppo. Qualcosa in realtà era stato fatto. Proprio la mattina del fatidico 14 agosto, infatti, erano terminati alcuni piccoli lavori di manutenzione sul pilone 9 (quello crollato). Questo dettaglio fa sì che tra i capi di accusa per alcune delle persone ...