Quando Messi segnò 12 gol in un provino con il River Plate E non lo superò

Argentina - Quando Messi esonerò Sampaoli a metà Mondiale : 'Non ci fidiamo più di te' : In realtà il retroscena non fa altro che confermare quanto già si sapeva: il Mondiale di Sampaoli finì molto prima rispetto a quello della "sua" Argentina . Esonerato da qualche giorno, con buonuscita ...

Auto – I 5 errori più commessi Quando si usa l’aria condizionata : Aria condizionata in Auto: i 5 errori commessi più comunemente. Ecco cosa bisogna fare per un funzionamento perfetto Nonostante qualche giornata di maltempo che ancora minaccia l’estate 2018, il caldo è arrivato a tutti gli effetti in tutta Italia. Ventilatori, climatizzatori, ventagli aria: tanti i rimedi per convivere col caldo, ma a far soffrire maggiormente la gente è la convivenza col caldo in Auto. ‘C’è l’aria ...