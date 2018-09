Qualità dell' acqua in Brianza | «Controlli massicci e all' avanguardia per la salute»

Salute : la dieta mediterranea potrebbe migliorare la Qualità del sonno - di conseguenza anche quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...

Le cure di scarsa Qualità fanno più morti dell'assenza di terapie : La triste statistica: cinque milioni di persone muoiono ogni anno per cure sbagliate o di bassa qualità, molte di più dei...

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini sul fuorionda : «Non criticavo gli autori». E cosa criticava? La Qualità della carta del copione? : Francesca Fialdini (foto di Assunta Servello) Quando la toppa è peggio del buco. Francesca Fialdini interviene, a meno di 24 ore dell’accaduto, sul furente fuorionda che l’ha vista protagonista ieri, poco prima di entrare in studio per l’anteprima de La Vita in Diretta. La conduttrice, su Twitter, non si scusa e dà una spiegazione che lascia un tantino perplessi. Ecco cosa ha scritto: No, nel mio fuori onda non criticavo gli ...

Elevamento della Qualità e upgrading - creare una più stretta comunità sino-africana dal futuro condiviso : ... non interferire negli affari interni dell'Africa, non imporre la propria volontà sugli altri, non aggiungere alcuna condizione politica agli aiuti verso l'Africa e non ricercare il proprio interesse ...

Maltempo Toscana - Confagricoltura : danni al 20% dell’ortofrutta ma la Qualità è ottima : Nubifragi, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale: fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20% dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Confagricoltura Toscana, impegnata in un monitoraggio delle produzioni e delle raccolte,lancia l’allarme. “Questo clima così imprevedibile e inusuale non ci ...

Legambiente sulla gestione rifiuti : 'Solo con la Qualità della raccolta differenziata scongiurato il ricorso alla discarica e all'... : ... sul recupero di materia e lavorare sulla buona qualità della raccolta differenziata, mettendo in campo i principi dell'economia circolare". Questo il commento di Legambiente alla notizia che il ...

Mappato il genoma dell’orata : migliore Qualità e sostenibilità in tutta la filiera : La ricerca coordinata dall’Università di Padova dal titolo “Genomic analysis of Sparus aurata reveals the evolutionary dynamics of sex-biased genes in a sequential hermaphrodite fish” pubblicata su «Nature Communications Biology» ha permesso di ottenere la sequenza completa del genoma dell’orata (Sparus aurata), che è, insieme al branzino, la più importante specie allevata nel Mediterraneo. Secondo i dati FAO, la produzione globale di orata è ...

Piemonte : “ottima Qualità e discreta quantità” per le nocciole dell’annata 2018 : Anche quest’anno la Fiera della Nocciola di Castagnole Lanze, giunta alla 159ma edizione ha emesso il suo verdetto: il prezzo della Nocciola Piemonte Tonda e Gentile relativo all’annata 2018 si attesta dai 320 ai 330 euro al quintale. Un prezzo accolto con parziale soddisfazione da parte dei produttori, che speravano in una quotazione più alta alla luce di una produzione leggermente inferiore rispetto alle previsioni. Un’annata che conferma però ...

Canada - centinaia di devastanti incendi nella British Columbia : evacuazioni ed emergenza Qualità dell’aria fino agli USA [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Time in Jazz : non solo una manifestazione di Qualità - ma un modello di accoglienza : È apparso subito chiaro nel corso della presente edizione come lo spirito originario sottenda ancora la filosofia di un festival che crede nella ricerca e nell'apertura verso il mondo, pur avendo le ...

Google prova a migliorare la Qualità delle applicazioni Wear OS : Il team di Google ha annunciato di avere dato il via ad una nuova iniziativa volta a migliorare la qualità delle applicazioni dedicate a Wear OS by Google L'articolo Google prova a migliorare la qualità delle applicazioni Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Incendi USA - la Qualità dell’aria raggiunge livelli pericolosi a Nord-ovest : distribuite maschere nello stato di Washington [GALLERY] : 1/10 ...

Barilla - la Qualità della pasta e il prezzo : ecco come il costo lieviterebbe fino a 2 euro : ... "Per l'industria tutto dipende da che tipo di prodotto produrre e a quali costi, perché se noi dovessimo fare un prototipo di pasta perfetta, in una zona del mondo non contaminata, senza bisogno di ...

Ambiente - Calabria e Sicilia : eccellente Qualità delle acque di balneazione del Tirreno e dello Jonio meridionale : I recentissimi episodi di mare sporco sui litorali dello Jonio e del Tirreno cosentino e anche per pochi giorni in alcuni punti dello Jonio e della Costa degli Dei con la più sviluppata economia del mare della Regione ripropongono la necessità di provvedimenti adeguati per la salvaguardia e valorizzazione del grande patrimonio costiero calabrese. Un patrimonio che rappresenta il 20% dei litorali più preziosi dell’intero Bel Paese ma che viene ...