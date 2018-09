Pronostici UEFA Nations League 8 Settembre 2018

lanotiziasportiva

: ? Pronostici Amichevoli Internazionali ? ?? - skillandbet : ? Pronostici Amichevoli Internazionali ? ?? - Fantacalciok : #fantacalcio Pronostici del 7 settembre dedicati alla UEFA Nations League #calcio - fanta_news : Pronostici del 7 settembre dedicati alla UEFA Nations League -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sabato 8, si continuerà con la prima giornata valevole per la. Alle ore 18:00, apriranno le danze Svizzera ed Islanda. Andiamo a leggere insieme i miglioridelladi giornata.Pronostico Svizzera-Islanda 08-09-Sfida molto interessante fra queste nazionali che non hanno dato il loro meglio al Mondiale. I padroni di casa sono usciti agli ottavi contro la Svezia per una sola rete a 0, gli ospiti invece, si sono piazzati in ultima posizione nel rispettivo girone, totalizzando un solo punto.Consiglio Scommesse Svizzera-Islanda: 1La differenza di blasone fra le due squadre è evidente ed inoltre gli ospiti arrivano a tale sfida con ben 3 sconfitte maturate nelle ultime 5 giornate. Motivo per il quale consigliamo il segno 1.Pronostico Inghilterra-Spagna 08-09-E’ senza dubbio la sfida più bella di giornata con i ...