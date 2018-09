Problemi Fortnite Mobile su iOS | Epic risponde agli utenti

Problemi Fortnite il 23 agosto : i motivi e note della patch 5.30 : Tutto pronto per accogliere le novità: è in corso l'aggiornamento 5.30 e questo causa i Problemi Fortnite che tutti stanno riscontrando. Mentre scriviamo è impossibile giocare. Niente paura quindi, i server sono offline certo, successivamente arriverà il download dell'aggiornamento 5.30 e poi le note della patch, che vi riporteremo in questo stesso articolo.--Problemi Fortnite: quando finiscono e dettagli patch 5.30 - Attualmente non si ...

Nuovi Problemi Fortnite al 16 agosto - Epic Games chiamata agli straordinari : Un mondo di gioco sempre in continuo divenire quello di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che da un annetto a questa parte ha sostanzialmente riscritto le regole dell'universo videoludico. Milioni e milioni gli utenti che ogni giorno non fanno mancare il proprio supporto, con gli accessi che moltiplicano anche gli incassi del publisher, in virtù di microtransazioni che compensano i mancati introiti (non) generati dalla ...

Primi Problemi Fortnite Android - segnalate criticità su fluidità per alcuni dispositivi : Fortnite è finalmente disponibile anche nell'edizione per i dispositivi supportati da Android: dopo tante richieste e un'attesa a dir poco estenuante, Epic Games ha ascoltato e accolto le istanze provenienti dalla community di giocatori in possesso di smartphone e tablet non iOS, con la versione beta del gioco che è stata rilasciata una manciata di giorni fa sul sito ufficiale degli sviluppatori (snobbato il supporto garantito dal Play Store di ...

Problemi Fortnite al 2 agosto - un bug affligge il posizionamento trappole : Mentre cresce a dismisura la febbre per la versione mobile di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games continua a macinare numeri da paura, con milioni e milioni di utenti che quotidianamente fanno il loro accesso all'interno del coloratissimo mondo di gioco. Ovviamente uno dei motivi che spinge una moltitudine così vasta di giocatori a non abbandonare i lidi del titolo in questione è la grande attenzione profusa dagli sviluppatori sia sul ...

Nuovi Problemi Fortnite al 1 agosto - un bug affligge i Missili Guidati : Non conosce soste l'universo ludico di Fortnite, il titolo curato dai ragazzi di Epic Games che nell'ultimo anno ha visto la propria fama crescere in maniera esponenziale, con numeri che fanno impallidire anche colossi dagli investimenti ben maggiori del calibro dei vari FIFA 18 e GTA Online. Una fama che ovviamente non nasce dal nulla, ma è frutto della grande attenzione riservata dagli addetti ai lavori alle tante sfaccettature del gioco, in ...

Nuovi Problemi in Fortnite - un bug permette di creare muri invisibili : Continua senza sosta l'inarrestabile marcia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che nel giro di una manciata di mesi si è imposto come uno dei titoli più giocati in assoluto nell'intero panorama videoludico mondiale. Un successo irrefrenabile e che ha fatto tremare anche veri e propri colossi del calibro di FIFA 18 e GTA Online, chiari mattatori delle classifiche di vendita che nell'ultimo periodo hanno però visto i propri numeri ...

Tutto sulla patch 5.10 di Fortnite : torna Parco Giochi con data - Problemi alle Sfide del Compleanno : Epic Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento 5.10 per Fortnite, che introduce la Mitraglietta Compatta: ecco tutti i dettagli al riguardo. La nuova patch 5.10 di Fortnite è già disponibile per il download, che coincide con il primo Compleanno del celebre gioco. Nel nuovo aggiornamento sono inclusi nuove skin, Sfide e oggetti speciali realizzati con lo scopo di festeggiare il primo Compleanno del Battle Royale di Epic. Tra le novità più ...

Problemi Fortnite del 19 luglio - le novità dell’aggiornamento : Fortnite è offline per manutenzione oggi, giovedì 19 luglio 2018. L'annuncio è arrivato direttamente da Epic Games, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. I server sono andati offline a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. In questo momento quindi gli appassionati di Fortnite devono solo munirsi di tanta pazienza perché non si sa quando il gioco tornerà online. Per adesso infatti Epic Games si è limitata solo ad annunciare ...

Tutti i Problemi di Fortnite Stagione 5 - a quando la risoluzione? : Fortnite sta facendo i conti con nuovi problemi su PS4 proprio in queste ore. Per molti parte degli utenti infatti è impossibile utilizzare la chat vocale e creare party, ma non non riescono nemmeno a riunirsi in squadre. I nuovi problemi sono arrivati subito dopo l’uscita della Stagione 5 del 12 luglio, che ha introdotto nel gioco tanti nuovi contenuti: A questo inditrizzo trovate tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite, sia per Battaglia ...

Fortnite : riscontrati Problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre : Ieri è finalmente arrivata la Stagione 5 di Fortnite e, come saprete, sono state aggiunte numerose novità a partire dalla mappa, che è profondamente cambiata.Tuttavia, sembra che con l'inizio della quinta stagione si stiano riscontrando alcuni problemi. Nello specifico, sulla pagina che mostra lo status delle varie funzioni, in questo preciso momento vengono evidenziati problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre (Epic sta ...

Problemi Fortnite al 12 luglio : arriva la Stagione 5 - note della patch e novità : Ci siamo, la Stagione 5 di Fortnite sta per cominciare. Ma prima ci saranno i soliti Problemi, come ha segnalato la stessa Epic Games, che ha pubblicato inoltre l'ultimo teaser della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Dopo la maschera di Kitsune o Bastet e l'ascia vichinga, l'ultimo teaser anticipa una frase che apre diversi scenari: "I mondi si scontreranno. Domani". Parliamo quindi di un grande evento per questa Stagione che si ...