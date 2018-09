Privacy e libertà Così la Silicon Valley ha preso il controllo della nostra

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) Franklin Foer premette, nel suo libro, di avere dei precedenti con i signori. Infatti il New Republic, testata storica americana di cui era direttore, nel 2012 fu comprato da Chris Hughes, ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg a Havard: due anni dopo, tra Foer (e gran parteredazione) e il magnatetecnologia il divorzio era totale. E dire che Franklin Foer, fratello del romanziere Jonathan Safran e oggi corrispondente del prestigioso The Atlantic, con il mondotecnologia è cresciuto: agli esordi era un redattore di Slate, rivista on line di Microsoft. Familiarità e scetticismo, insieme a molte ricerche, hanno prodotto I nuovi poteri forti. Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi: un libro sulla sciamigliore saggistica e del giornalismo d'inchiesta americano, che negli Stati Uniti è stato un bestseller molto elogiato da ...