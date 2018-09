Principi generali della divisione endoesecutiva

fanpage

: Amarc DHS Location : Besana in Brianza LOM IT Se ti senti vicino ai principi descritti invia un curriculum a cv@ama… - listadilavoro : Amarc DHS Location : Besana in Brianza LOM IT Se ti senti vicino ai principi descritti invia un curriculum a cv@ama… - EniAlikaj : RT @ictlc: Il 25 maggio 2018, l' @EU_EDPB ha adottato delle linee guida sulle deroghe ai principi generali dei trasferimenti internazionali… - ictlc : Il 25 maggio 2018, l' @EU_EDPB ha adottato delle linee guida sulle deroghe ai principi generali dei trasferimenti i… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Cassazione del 20.8.2018 n. 20817 ha affermato che la, nel processo di espropriazione di beni indivisi, è introdotta con la pronuncia - se sono presenti tutti gli interessati - o con la notifica - in caso non siano presenti tutti gli interessati - dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone; di conseguenza, per l'introduzione del giudizio dinon è necessaria la notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un distinto atto di citazione.