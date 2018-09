Primo sgombero dell' era Salvini a Roma | in un palazzo occupato rom e migranti

Roma - via al Primo sgombero dell'era Salvini : tensione a Tor Cervara : Tutto pronto per il primo sgombero dell'era Salvini a Roma . La polizia locale è schierata in via Raffaele Costi a Tor Cervara , zona Est, in attesa del reparto mobile della polizia di Stato per ...

Il Primo sgombero dell’era Salvini : grida - collassi e famiglie in strada. Nello stabile anche 25 bambini : Alla fine con il cerino in mano rimangono 25 bambini che nessuno sa bene dove mettere o mandare e che gli agenti in assetto antisommossa hanno preferito far rientrare nei locali che avevano appena sgomberato, giusto per non lasciarli in strada....