Primo sgombero dell' era Salvini a Roma | in un palazzo occupato da rom e migranti

Primo sgombero dell'era Salvini a Roma - in un palazzo occupato rom e migranti : È in corso lo sgombero di uno stabile occupato in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. All'interno dell'edificio ci sarebbero circa un centinaio di persone, molti nordafricani. Diversi gli occupanti che hanno lasciato il palazzo prima dell'arrivo della polizia. Sul posto le forze dell'ordine con mezzi blindati e agenti in tenuta antisommossa.E' il Primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale ai ...

