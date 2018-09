Ppe apre la corsa a candidature per poltrona Juncker

Francia sul tetto del Mondo - i giovani si prendono lo scettro. Si apre un ciclo? Pogba - Mbappé - Griezmann e i fenomeni di Deschamps : Il Mondiale è tutto della Francia, oggettivamente ha meritato il trionfo al termine di una rassegna iridata in cui ha esibito il miglior gioco e in cui sono risultati imbattibili per tutta la concorrenza: in 7 partite sono andati sotto soltanto per nove minuti, quelli del sorprendente 2-1 dell’Argentina agli ottavi di finale. Grande tecnica, forza fisica dirompente, tanta fantasia e importanti doti di palleggio conditi da una manovra ...