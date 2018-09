Portogallo | Benfica nel caos | il club è accusato di corruzione

Scandalo in Portogallo : accuse di corruzione - il Benfica rischia un lungo stop : Grossi guai in vista per il Benfica? Secondo “A Bola” e “O Correio da Manha” il pubblico ministero ha chiesto l’esclusione del club portoghese da sei mesi a tre anni dalle competizioni per il coinvolgimento nel processo “E-Toupeira“. Sarebbero nove, secondo l’accusa, i reati addebitati al Benfica: tra questi, corruzione attiva e passiva, violazione della riservatezza, peculato, appropriazione ...