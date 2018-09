Porti | nasce la 16ª autorità di sistema “Stretto di Messina”

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nace la 16ªdiportuale, ovvero l’dello Stretto di Messina, alla quale faranno capo idi Messina e Milazzo per la Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria. L’Authority, spiega in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei trassu impulso del ministro, Danilo Toninelli. ”La scelta va nella direzione di tutelare e valorizzare la peculiarità dello Stretto di Messina, un territorio altamente svantaggiato e attraversato ogni giorno da tantissimi passeggeri, molti dei quali pendolari”. A queste persone, sottolinea il Mit, ”è giusto dare un servizio di trasporto adeguato e per questo è emersa la necessità di dotare la zona di un’diportuale ad hoc”. La riforma dei, voluta dal governo precedente, ha infatti previsto di accentrare nell’di ...