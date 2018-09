Porti | nasce Autorità di sistema ad hoc per lo Stretto di Messina

Porti : nasce la 16ª autorità di sistema “Stretto di Messina” : Nace la 16ª autorità di sistema portuale, ovvero l’autorità dello Stretto di Messina, alla quale faranno capo i Porti di Messina e Milazzo per la Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria. L’Authority, spiega in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei trasPorti, nasce su impulso del ministro, Danilo Toninelli. ”La scelta va nella direzione di tutelare e valorizzare la peculiarità dello Stretto ...