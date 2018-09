Ponte Morandi Genova | chi sono gli indagati

I motivi del crollo del Ponte Morandi : Per la prima volta, due forze antieuropeiste hanno ottenuto oltre il 50 per cento voti e ora, alla vigilia dei primi 100 giorni di governo, la mappa politica del Belpaese mostra uno scenario ...

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade Castellucci : “Ci sentiamo responsabili ma la colpa è un’altra cosa” : Dopo Gilberto Benetton, presidente della holding che controlla Autostrade per l’Italia, sul disastro del Ponte Morandi interviene anche il numero uno della società Giovanni Castellucci, che è tra gli indagati per il crollo del viadotto in cui sono rimaste uccise 43 persone. Lo fa con un’intervista alla Stampa e al Secolo XIX, il quotidiano di Genova, in cui ammette la “responsabilità” per la gestione dell’infrastruttura ...

Ponte Genova - ecco i 20 indagati per crollo Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Ponte Morandi : "Manutenzioni carenti". I vertici di Autostrade e del Ministero "sapevano del rischio" : La prima pista investigativa sul disastro del Ponte Morandi è quella sulla carenza di manutenzione. L'ipotesi di accusa più pesante si basa su questo, e tra le accuse vi è anche l'omicidio stradale, ...

Ponte Morandi Genova - gli sms tra gli indagati : “Quei tiranti non reggono più” : Per la Procura di Genova, che ha iscritto nel registro degli indagati venti persone tra dirigenti e responsabili di Autostrade e del Ministero, la tragedia poteva essere evitata perché i pericoli del Ponte erano conosciuti da tempo. La prova arriva anche dalla richiesta di lavori urgenti ma nessuno però si era preoccupato di mettere in atto azioni per limitare i rischi come la chiusura parziale del traffico.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi - ecco chi sono gli indagati | : Autostrade per l'Italia, dirigenti della stessa società, ma anche vertici dell'Unità di vigilanza del Mit, ingegneri del Provveditorato e dell'Ufficio ispettivo. Queste, in base a quanto riportato da ...

Ponte Morandi - Castellucci : "Ci sentiamo responsabili ma non colpevoli" : "Ci sentiamo responsabili della gestione di un'infrastruttura che è crollata, generando un disastro e un dolore enormi. Ma la colpa è un'altra cosa" e "presuppone comprensione delle cause, che ...

Genova - chi sono gli indagati per il crollo del Ponte Morandi : indagati dirigenti di Autostrade e dell'unità di vigilanza del ministero, oltre agli ingegneri del Provveditorato

Ponte Morandi - Usb Vigili del fuoco : “Non bastano pacche sulle spalle - investire in soccorso e prevenzione” : “A queste condizioni è impossibile andare avanti, è a rischio la qualità del soccorso per tutti i cittadini”, è questo l’allarme lanciato questa mattina dall’Usb dei Vigili del fuoco, che ha convocato una conferenza stampa per denunciare i tagli che, negli ultimi anni, hanno colpito il Corpo e lanciare l’idea di un nuovo corpo nazionale di protezione civile, all’interno del quale fare operare Vigili del fuoco, pubbliche assistenze e Croce ...

Ponte Morandi - venti indagati per crollo : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Oggi la presentazione del progetto di Piano. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 settembre : Ponte Morandi. I pm di Genova li accusano di omicidio plurimo e disastro colposi : Ponte Morandi Genova, ecco i 20 indagati: pure Autostrade-Benetton 24 giorni dopo – La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa anti-infortunistica, omicidio stradale e disastro colposo di Davide Milosa e Ferruccio Sansa C’è grossa crisi di Marco Travaglio Lungi da noi insegnare agli oppositori del governo come non si fa l’opposizione, anche perché a non farla riescono benissimo da ...