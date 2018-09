Ponte Genova | la città e le aziende | «Si può ripartire | ma la ricostruzione va fatta

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 settembre : Ponte Morandi. I pm di Genova li accusano di omicidio plurimo e disastro colposi : Ponte Morandi Genova, ecco i 20 indagati: pure Autostrade-Benetton 24 giorni dopo – La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa anti-infortunistica, omicidio stradale e disastro colposo di Davide Milosa e Ferruccio Sansa C’è grossa crisi di Marco Travaglio Lungi da noi insegnare agli oppositori del governo come non si fa l’opposizione, anche perché a non farla riescono benissimo da ...

Italia : crollo Ponte Genova - 20 indagati - "sapevano dei rischi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I 20 indagati per il crollo del Ponte di Genova. C'è anche Autostrade : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera, venti persone e la società Autostrade (in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per reati degli amministratori). I reati contestati sono quelli di omicidio colposo plurimo, omicidio colposo stradale plurimo (introdotto recentemente nel nostro ordinamento), disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza ...

I 20 indagati per il crollo del Ponte di Genova. C'è anche Autostrade : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera , venti persone e la società Autostrade , in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per ...

Gli indagati per il crollo del Ponte di Genova - per Autostrade responsabilità amministrativa : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera, venti persone e la società Autostrade (in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per reati degli amministratori). I reati contestati sono quelli di omicidio colposo plurimo, omicidio colposo stradale plurimo (introdotto recentemente nel nostro ordinamento), disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza ...

Ponte Morandi - nuovo video 7 minuti prima del crollo/ Enorme crepa su pilastro : primi 20 indagati a Genova : Genova, crollo Ponte Morandi: le ultime notizie su demolizione e piano ricostruzione. I primi indagati, anche tra Autostrade e Mit. Scontro Aiscat-Toninelli sulle concessioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi : Procura di Genova indaga su 20 persone e su Autostrade : Teleborsa, - La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e la società Autostrade per il Crollo del Ponte Morandi avvenuto la vigilia di Ferragosto. Le accuse vanno dal ...

GENOVA - CROLLO Ponte MORANDI : 20 INDAGATI - ANCHE IN AUTOSTRADE/ Pm Cozzi “presto incidente probatorio” : GENOVA, CROLLO PONTE MORANDI: le ultime notizie su demolizione e piano ricostruzione. I primi INDAGATI, ANCHE tra AUTOSTRADE e Mit. Scontro Aiscat-Toninelli sulle concessioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi : Procura di Genova indaga su 20 persone e su Autostrade : La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e la società Autostrade per il Crollo del Ponte Morandi avvenuto la vigilia di Ferragosto. Le accuse vanno dal disastro ...

A Genova 20 indagati per il Ponte - tra le accuse c'è anche l'omicidio stradale - : Genova, 6 set., askanews, - C'è anche l'omicidio stradale colposo plurimo tra le ipotesi di reato contestate a vario titolo alle 20 persone indagate dalla Procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta ...

Ponte Morandi - è arrivata la prima notizia che i parenti delle vittime aspettavano. Cosa sta succedendo a Genova : Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di Ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E’ quanto emerge da fonti investigative relativamente all’inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I nomi ...

Ponte Genova - ci sono 20 indagati : nella lista responsabili di Autostrade e del ministero dei Trasporti : Iscritti nel registro degli indagati responsabili delle società Autostrade e Spea, oltre a funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Indagata anche la società Autostrade: i reati contestati sono disastro colposo, attentato alla sicurezza dei Trasporti e omicidio colposo aggravato

Crollo Ponte Genova : il 14 settembre alle 11 : 46 suoneranno le sirene in città : La città di Genova, a un mese dal Crollo del ponte Morandi, il 14 settembre alle 11:36 osserverà un minuto di silenzio e i genovesi, se possono, scenderanno in strada al suono di tutte le sirene della città: lo rende noto il sindaco Marco Bucci su Facebook. I genovesi si riuniranno alle 17:30 in piazza De Ferrari “per ricordare una delle più grandi tragedie della città e del Paese e per ritrovare insieme la speranza nel ...

Genova - 20 indagati per crollo Ponte Morandi : tra cui dirigenti ministero e vertici Autostrade : Venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo...