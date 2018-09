Play Store si prepara a lanciare un programma fedeltà e un nuovo sistema di voti

L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli errori e verificare lo stato dei servizi di Google : Fix Play Store e Google Play Services Error è un'applicazione che permette di correggere gli Errori relativi a Google Play Services e di ottenere informazioni sul Play Store. Una sezione è dedicata agli altri dettagli per verificare lo stato di Android System WebView, Google Account Manager, Google Services Framework, Google Chrome e YouTube. L'articolo L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli Errori e ...

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su giochi e app Android : Sono ben 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 26 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend?

Play Points sarà il programma fedeltà dello store di Google : Il codice dell'ultima versione del Google Play store ci svela un'interessante feature a cui il team di Google sta lavorando e che potrebbe

Ritornano gli sconti sul Play Store : sono oltre 80 le app e i giochi Android in offerta : Ci sono più di 80 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 42 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana?

È durata poco l'avventura di Rootless Pixel Launcher sul Play Store : Google ha rimosso Rootless Piuxel Launcher dal Play Store dopo pochi giorni di presenza, ma potrebbe trattarsi di una cosa temporanea.

Google Play Store ritorna con tante applicazioni gratuite! : Google Play Store, riporta dopo pochi giorni di distanza, 80 applicazioni a prezzo azzerato Lo scorso fine settimana, Google Play Store permetteva di scaricare gratuitamente determinate applicazioni. A quanto pare, questo servizio riscuote molto successo, infatti anche questa settimana è stato ripropostoGoogle Play applicazioni gratis Le applicazioni saranno scontate per un periodo di tempo limitato (salvo cambiamenti).

Trovato un nuovo gioco sul Play Store che attacca gli smartphone con il "cryptojacking" : I ricercatori di ESET hanno scoperto che Bug Swasher, un gioco presente sul Play Store, stava estraendo criptovaluta all'insaputa degli utenti

AppOnBoard porta le demo giocabili sul Google Play Store : AppOnBoard e Google stanno collaborando per introdurre le demo giocabili direttamente nel Google Play Store attraverso un pulsante "prova ora"

Il Play Store propone anche oggi un "piatto" ricco di offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per concludere la settimana di lavoro?

Honor Play è ufficiale in Europa - già disponibile sullo store HiHonor : Nel corso della seconda giornata dell'IFA 2018, Honor ha presentato il suo top di gamma dedicato agli appassionati di gaming. Honor Play sbarca dunque in Europa dopo l'annuncio in Cina dei mesi scorsi.

Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati : I servizi di streaming on-demand, ovvero quelle piattaforme che permettono agli utenti di gustare film e serie TV pagando un piccolo abbonamento mensile,

POCO Launcher - il launcher di POCOPHONE F1 - è arrivato sul Play Store : Come promesso Xiaomi ha rilasciato oggi sul Play Store la prima versione di POCO launcher, proveniente direttamente dal nuovo POCOPHONE F1.

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 38 i titoli gratuiti : Ci sono più di 70 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 38 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare bene la giornata?

Rootless Pixel Launcher è disponibile nel Play Store : Rootless Launcher è un'applicazione che permette di rinnovare l'aspetto di smartphone e tablet tramite un Launcher completamente gratuito e open source che non richiede il root del dispositivo. Il Launcher è in grado di personalizzare i dispositivi mobili con uno stile Pixel ed è caratterizzato da una barra di ricerca in basso e dal cassetto delle app accessibile con uno swipe verso l'alto.