Più tempo passa e più Berlusconi è incompatibile con Salvini

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura : "Non c'è Più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"

Salute - esperti : i decongestionanti non vanno usati per Più di una settimana e mai contemporaneamente in entrambe le narici : “Le malattie che coinvolgono il naso, riniti, sinusiti, poliposi, ecc. ecc., sono spesso relegate a disturbi minori, mentre in realtà la qualità di vita del paziente con sintomatologia nasale non è buona: la cattiva respirazione impedisce di dormire bene con conseguenti ridotte prestazioni scolastiche e lavorative o di fare attività fisica“: lo ha dichiarato Massimo Landi, presidente AICNA, Accademia Italiana di Citologia ...

Maltempo - la bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la Più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

De Mistura chiede Più tempo per i negoziati su Idlib - : L'inviato speciale dell'ONU in Siria, Staffan de Mistura, ha chiesto di concedere più tempo per i negoziati di Russia e Turchia per risolvere la situazione a Idlib ed evitare l'escalation delle ...

Maltempo Giappone : in arrivo il tifone Più potente dell’anno : Raffiche di vento e piogge torrenziali con potenti fulmini: il Giappone si prepara al tifone numero 21 della stagione, il cui approdo è atteso nel primo pomeriggio di martedì sul versante centro occidentale dell’arcipelago. L’Agenzia meteorologica nazionale avverte che si tratta del ciclone tropicale con la maggiore intensità dall’inizio dell’anno, con una pressione atmosferica di 940 ettopascal e venti che potranno ...

Crisi UnoPiù - ''è giunto il tempo di agire'' : Occorre che si faccia fronte comune, ognuno per il ruolo e le competenze che competono anche per scongiurare delocalizzazioni pericolose per l'economia del territorio. Una prima occasione sarà quella ...

Non c'è Più tempo : costruiamo l'alternativa al nazional-populismo : L'estate che ci lasciamo alle spalle ha un sapore amarissimo. Per i fatti in sé che l'hanno connotata: la tragedia di Genova, le immagini disperate dei migranti della Diciotti utilizzati come carne da macello per la propaganda elettorale, le tante crisi industriali di cui i telegiornali si sono occupati tra un servizio da Ibiza e uno sulle previsioni del tempo. La percezione che traspare è quella di un governo capace di ...

Milan - Bakayoko ha bisogno di tempo : il centrocampista può essere l’arma in Più : Il Milan ha iniziato la stagione con una sconfitta, il club rossonero non è riuscito a conquistare un risultato positivo sul difficile campo del Napoli ma la prestazione non è stata di certa negativa. In doppio vantaggio non è riuscita a gestire la partita ma la squadra ha tutte le potenzialità per disputare un campionato di alto livello dopo il mercato portato avanti dalla dirigenza. Avvio non entusiasmante per il centrocampista Bakayoko ...

Nel weekend l'autunno bussa alla porta. Temporali in arrivo e clima Più fresco : Roma - PRIMI SEGNI DI CEDIMENTO TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ - L'alta pressione inizia già a mostrare segni di cedimento sulle nostre regioni settentrionali, raggiunte da nuvolosità medio-alta e da primi Temporali sui settori alpini centro occidentali, avamposto della perturbazione che giovedì porterà locale maltempo su Alpi e Prealpi, specie centro orientali nonché isolati fenomeni su dorsale settentrionale, ...

Scuola - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

Chelsea - Sarri sposta gli allenamenti : Più tempo ai calciatori per i figli : ... lo scorso gennaio infatti era sempre Sarri a dire che per i calciatori non è facile allenarsi in pieno clima natalizio, mentre i parenti fanno festa, ma per dovere di cronaca occorre ricordare che ...

Patente - chi ha studiato ci impiega Più tempo : Gli studi superiori si conciliano meno di qualifiche più basse con la Patente di guida. A dirlo è una ricerca condotta nel Regno Unito su un campione di 1564 persone che ha rilevato che il 59% delle persone con scolarità medio bassa ha superato i test per la licenza di guida contro il 51% dei diplomati esaminati ai test per la licenza di guida. Scuola elementare batte liceo, insomma. Tuttavia i diplomati in studi artistici si sono rivelati più ...

Più tempo per figli ai giocatori Chelsea : ANSA, - ROMA, 23 AGO - Maurizio Sarri ha deciso di ritardare l'inizio delle sedute di allenamento per consentire ai giocatori del Chelsea di trascorrere le mattinate con i figli. Ed il clima più ...

Imprudenza - maltempo e fatalità : l'estate nera della montagna - Più di un morto al giorno : Più di un morto al giorno. È lunga la lista degli incidenti fatali avvenuti quest'estate sulle montagne italiane: oltre 70 decessi, sparsi su tutto il territorio ma con una concentrazione più elevata ...