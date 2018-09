Pisa Morto il pony express Maurizio Cammellini | consegnava pizze

Svolta nelle indagini sul parà trovato morto in caserma a Pisa nel 1999 : un arresto : Ci sarebbe un arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, il parà di leva siracusano trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa, sede del centro di addestramento della Folgore. La procura non ha rilasciato commenti ma ha convocato una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi dell'inchiesta.Scieri, 26 anni, una laurea in giurisprudenza e già praticante in uno studio legale, ...